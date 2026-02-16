Duro mensaje de madre de niño Kevin Acosta tras su muerte por falta de medicina: "No tienen corazón"

Luego de varios días en cuidados intensivos, el pequeño Kevin Acosta perdió la vida. Este infante, de tan solo siete años, duró varios días luchando por sobrevivir, pues padecía hemofilia y, acorde con las recientes denuncias de sus familiares, tuvo una interrupción en su tratamiento en medio de la compleja situación que vive el sitema de salud colombiano. Este acontecimiento ha provocado todo tipo de reacciones en redes sociales, e incluso conllevó al pronunciamiento de la defensora del Pueblo, Iris Marín.

La madre del menor, según lo denuncia, fue víctima de una serie de barreras e impedimentos para conseguir la medicación de su hijo; cuando finalmente logró ser atendida y recibió los medicamentos, ya era demasiado tarde. El estado de Kevin era extremadamente crítico y los esfuerzos médicos para mantenerlo con vida fueron insuficientes.

"En Pitalito me lo demoraron mucho, me lo demoraron mucho. Llegó el domingo en la noche y me lo dejaron toda la noche; el lunes todo el día. La respuesta era que tocaba esperar a que la EPS autorizara el traslado. Ya que me lo mandaban para Neiva, ya que no. A las 5:20 salió para Bogotá cuando ya no había nada que hacer. Los médicos me dijeron que ya no había nada que hacer por el niño. Es una injusticia que sean así hasta con los niños. No tienen corazón", dijo la mujer.



Los primeros detalles sobre su fallecimiento, tal como lo han descrito sus familiares, apuntan a que el pequeño había dejado de recibir sus respectivos medicamentos. Incluso, familiares del infante, quienes también padecen la enfermedad, han denunciado que tampoco han recibido sus fármacos, por parte de la Nueva EPS, para tratar esta enfermedad que puede volverse mortal si no es atendida oportunamente y con los fármacos correspondientes.



Defensora del Pueblo se pronuncia tras muerte de Kevin Acosta: "Niños y las niñas son sujetos de especial protección"

Al respecto, la defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció desde su cuenta de X y dijo que la muerte del pequeño Kevin era producto de "las fallas en la disponibilidad y el acceso a medicamentos que hoy enfrentan miles de colombianos, para acceder a tiempo a tratamientos determinantes para su salud". Adicionalmente, la funcionaria hizo un llamado de atención a las entidades responsables e incluso al Ministerio de Salud, enfatizando en que "los pulsos de poder por las reformas y transformaciones del sistema de salud, no pueden ser una excusa para que el sistema cumpla sus responsabilidades".



"Kevin fue víctima más de las fallas en la disponibilidad y el acceso a medicamentos que hoy enfrentan miles de colombianos, para acceder a tiempo a tratamientos determinantes para su salud. Su mamá tuvo que atravesar múltiples barreras para que lo atendieran. Y cuando finalmente lo logró, el estado de salud de Kevin ya era crítico. Los pulsos de poder por las reformas y transformaciones del sistema de salud, no pueden ser una excusa para que el sistema cumpla sus responsabilidades" dijo la defensora.

Adicionalmente, Marín dejó claro que la salud e integridad de los y las infantes en Colombia es de especial protección constitucional, por lo que esta situación dejó visible, además, la falta de compromiso y responsabilidad que, por ley, debe tenerse en Colombia con estos pequeños.

"Cada persona que hace parte del sistema de salud —desde el Ministerio de Salud hasta los proveedores de medicamentos y los distintos actores de la atención— debe hacer una reflexión profunda sobre cómo su tarea diaria contribuye con la garantía de una atención en salud plena y digna de cada paciente que requiere una atención. Los niños y las niñas son sujetos de especial protección constitucional. Sus derechos no admiten demoras ni excusas. Acompañamos a la mamá de Kevin en este momento de profundo dolor", finalizó Marín.

En respuesta a la denuncia, la Nueva EPS, a través de voceros, aseguró que sí hubo un traslado oportuno del pequeño Kevin hacia Bogotá; no obstante, que pese a la agilidad en el traslado del menor no fue posible salvar su vida.

