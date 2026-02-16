Final del Desafío Siglo XXI: dónde ver la transmisión del último capítulo este 17 de febrero

Llega el momento que muchos fanáticos del Desafío esperaban: la final del Desafío Siglo XXI. Dos parejas, Zambrano y Miryan y Rata y Valentina, se enfrentarán para convertirse en los campeones de esta temporada. La final se emitirá en vivo el 17 de febrero a las 8:00 p.m. por la señal principal de Caracol Televisión, inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol. Sin embargo, también podrá ver esta transmisión en línea. Le contamos cómo.

¿Dónde ver EN VIVO la final del Desafío Siglo XXI?

1. Señal principal de Caracol Televisión

La emisión será en vivo a las 8:00 p.m. Este horario es el mismo que ha manejado el programa durante la mayor parte de la temporada y permite mantener continuidad con la programación del canal. La señal abierta está disponible en todo el país en la red de televisión nacional.



2. Plataforma de transmisión digital Ditu

La producción confirmó que quienes prefieran conectarse desde dispositivos móviles, computadores u otras plataformas podrán hacerlo a través de Ditu, servicio que Caracol Televisión ha utilizado para la emisión digital de contenidos del Desafío y para material adicional de la temporada. La plataforma ofrecerá transmisión en vivo del capítulo final, junto con contenido complementario sobre el cierre del reality.



3. Señal en vivo de Caracoltv.com

Si lo prefiere, lo único que debe hacer es ingresar a https://www.caracoltv.com/ y hacer clic en el botón rojo 'EN VIVO' que se encuentra en la parte superior de la pantalla. Recuerde hacerlo a las 8 de la noche.

La prueba final del Desafío Siglo XXI representa el punto culminante del recorrido de la edición. Aunque la producción no ha detallado el diseño completo de la competencia, sí confirmó que la prueba se desarrollará en La Ciudad de las Cajas y que se tratará de un reto decisivo en el que las duplas buscarán obtener el puntaje necesario para llevarse el título de ganadores de esta edición.



¿Cómo fue la semifinal del Desafío Siglo XXI?

La semifinal reunió a las tres duplas clasificadas: Zambrano y Miryan, Rata y Valentina, y Gio y Valkyria. Durante la pista, las parejas avanzaron encadenadas por la cintura y debieron superar obstáculos de equilibrio, tramos de tierra, laberintos, ascenso por troncos y la recolección de cuatro discos, elementos que definieron el avance hacia el cierre del ciclo. El desempeño de las duplas finalistas mantuvo una diferencia mínima en varios puntos del recorrido, con variaciones según el tipo de obstáculo y el ritmo que cada pareja logró sostener en momentos clave de la prueba.



La dupla de Zambrano y Miryan aseguró su clasificación tras completar el circuito y resolver el obstáculo final, que consistía en embocar los cuatro discos en una plataforma. Fueron los primeros en completar este tramo, lo que les otorgó el cupo directo para la final del Desafío Siglo XXI. Por su parte, Rata y Valentina se mantuvieron cerca de Zambrano y Miryan durante todo el recorrido de la semifinal. La dupla logró superar la pista, recolectar los discos y enfrentarse al mismo obstáculo final, asegurando su clasificación como segunda dupla finalista. Aunque no completaron la prueba en primer lugar, su tiempo y consistencia fueron suficientes para avanzar a la definición del título de esta edición del reality.



La tercera dupla semifinalista, Gio y Valkyria, quedó rezagada desde los primeros obstáculos, especialmente en los tramos de ascenso por troncos. Al ubicarse en el tercer lugar, quedaron eliminados del Desafío Siglo XXI y dejaron definido el grupo final integrado por Zambrano y Miryan, y por Rata y Valentina.

