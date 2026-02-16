Mintrabajo afirma que aumento del salario mínimo se mantendrá en 23,7% en el decreto transitorio

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, anunció este lunes que, tras una reunión de concertación extraordinaria en la sede de esa cartera, se decidió mantener un aumento del 23,7% en el decreto transitorio del salario mínimo, por lo que quedaría nuevamente en dos millones de pesos con auxilio de transporte. Tras el encuentro, el cual integró trabajadores, empresarios y representantes del Gobierno Nacional, se espera que esta semana sea expedido el documento.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Dicho decreto transitorio fue ordenado por el Consejo de Estado el pasado viernes, luego de que suspendiera provisionalmente el documento expedido en diciembre del año pasado y firmado por el presidente Gustavo Petro, en el cual se oficializaba el aumento para 2026, precisamente, en un 23,7%. El máximo tribunal le dio un plazo de ocho días al Gobierno Nacional para anunciar la medida temporal, mientras se toma una decisión de fondo sobre las demandas que se oponen al incremento.

Por su parte, el presidente Petro, en una alocución emitida durante la noche de este domingo, afirmó que "el salario vital se mantiene hasta que se expida el nuevo decreto", y convocó para este jueves movilizaciones en las plazas públicas del país en defensa del llamado "salario mínimo vital". "El nuevo decreto va a mantener un salario vital solo con los nuevos estudios que se tienen que allegar al magistrado Morales, lo pide él", manifestó, haciendo referencia al funcionario que emitió la decisión del Consejo de Estado, Juan Camilo Morales Trujillo.



Requisito del decreto transitorio sobre el salario mínimo

El Consejo de Estado detalló que el decreto temporal "debe aplicar integralmente los criterios legales y constitucionales vigentes", así como "contener una fundamentación económica detallada y verificable, explicando el tipo de valoración aplicada a cada criterio, su cuantificación, la ponderación realizada, el razonamiento que conduce a la cifra final y el análisis del contexto económico, todo con respaldo en fuentes y certificaciones oficiales". Entre los requisitos que nombró están:



La meta de inflación fijada por la Junta Directiva del Banco de la República para el año 2026

Productividad acordada por el Comité Tripartito de Productividad que Coordina el Ministerio del Trabajo, en este caso, correspondiente a las cifras oficiales certificadas por el DANE

Contribución de los salarios al ingreso nacional en la vigencia 2025

Incremento del producto interno bruto del año 2025

Inflación real del año 2025 según el índice de precios al consumidor, calculada desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2025

La especial protección del trabajo; la necesidad de mantener una remuneración mínima, vital y móvil

La función social de la empresa.

Los objetivos constitucionales de la dirección de la economía a cargo del Estado.

Publicidad

#LOÚLTIMO | El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, señaló que la mayoría de las personas que integraron la mesa de concertación coincidieron en mantener el 23,7 % al salario mínimo.



Siga la señal de Noticias Caracol en vivo aquí: https://t.co/sYMHyLzi0F pic.twitter.com/nb5jWIzuiq — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) February 16, 2026

Publicidad

Noticia en desarrollo...