Deportista de 19 años falleció por uso del vapeador: ¿cuáles son las advertencias de los médicos?

El vapeador se ha convertido en un artefacto cada vez más común entre la población colombiana y, más preocupante aún, entre los menores de edad. Se ha vendido como un cigarrillo electrónico mucho menos peligroso para la salud que un cigarrillo tradicional, pero recientes análisis y casos particulares en Colombia, han demostrado que vapear no es inofensivo y que puede llevar a enfermedades graves e incluso a la muerte.

Séptimo Día conoció la historia de un joven deportista colombiano que murió, según sus familiares, por el uso del vaper. Además, habló con médicos, químicos, autoridades y expertos sobre las verdaderas consecuencias de este cigarrillo aparentemente inofensivo que en el mercado es comercializado sin advertencias y con un gran atractivo por sus presentaciones y sabores.



Joven deportista falleció por uso del vapeador

Juan Manuel Parra, hijo de Juan de Dios Parra, no solo estaba conectado a su padre por nombre y sangre, también por su amor por la lucha. Como luchador profesional, Juan de Dios había transmitido este deporte a su hijo desde que tenía 2 años y para cuando tenía 12 su hijo ya era una gran figura en la lucha olímpica en Manizales.

El niño, que nació en 2006, presentó una complicación por asma desde su nacimiento. Sin embargo, gracias al deporte logró superarlo. “Producto del deporte él se va mejorando bastante, sus pulmones, sus brazos y piernas se van fortaleciendo y abandona el inhalador porque ya no lo necesitaba”. Con el paso de los años, Juan Manuel empezó a destacarse en todos los torneos en los que participaba a nivel nacional e internacional, además de irse proyectando para participar próximamente en unos Juegos Olímpicos. En todo ese camino estuvo acompañado por su padre, quien también era su entrenador.



A los 19 años, el joven deportista le manifestó a su papá que sentía una molestia en el costado derecho de la espalda. “Como en el deporte de la lucha se aprieta, yo dije de pronto es un apretón o algún compañero entrenando lo forzó mucho y se fracturó. Vamos al médico y nos dicen que no tenía nada, que era una inflamación del deporte, que todo estaba muy bien”.



A pesar de que los médicos no detectaron nada malo en el cuerpo de Juan Manuel, el joven se seguía quejando y su padre empezó a notar algunos cambios importantes. “Se me quedaba en el entreno, ya no aguantaba todo el entreno”. Después de varias visitas a la clínica en las que siempre les decían que todo estaba bien, en marzo de 2025, el joven de 19 años llama a su padre desesperado pidiendo ayuda a causa de este fuerte dolor. Nuevamente los médicos determinaron que no pasaba nada con el joven.

Sin embargo, en esta ocasión los padres reclamaron a los médicos que lo revisaran bien, pues Juan Manuel casi no podía sostener su cabeza. Atendiendo el llamado de los padres, decidieron realizarle una ecografía en el pulmón. “Le detectaron un líquido, como un químico que no es normal que un deportista o una persona de esa edad tenga en su cuerpo. Le hicieron exámenes y dijeron que tenía un edema pulmonar”.

El edema pulmonar es una acumulación de líquido en los pulmones que impide que el oxígeno llegue a la sangre y que el cuerpo reciba el aire que necesita. En medio de la preocupación por el estado de su hijo, Juan de Dios no entendía cómo había ocurrido esto, considerando que el joven era un deportista de alto rendimiento que se cuidaba en todos los ámbitos. En ese momento, recordó un problema que tuvo con su hijo años atrás, cuando tenía entre 16 y 17 años y le encontró un vapeador en la maleta.

“Él me decía: ‘no papá, yo lo dejo ahí, tranquilo que yo no consumo eso’. Pero no, lo dejaba cuando ya estaba vacío, cuando lo había consumido todo”.

Juan de Dios señaló que, aunque corrigió a su hijo, tampoco pensaba que el vapeador fuera peligroso, además que su hijo le dijo que lo usaba para calmar el estrés y la ansiedad. Todo parecía indicar que durante esos años el joven lo había seguido usando a escondidas de sus padres, hasta que sus complicaciones pulmonares se hicieron presentes.

El 10 de junio de 2025 los galenos le informaron a los padres de Juan Manuel que debían ponerlo en coma inducido y tenían que intubarlo y ponerle ventilador, ya que su pulmón por sí solo no iba a seguir funcionando. El joven de 19 años ya no podía respirar y, tras dos días intubado, sufrió un paro cardíaco. “Los médicos llevaban 25 minutos en reanimación, pero que si en dos minutos no lo podían reanimar, él moría neurológicamente y quedaba como un vegetal”.

La vida prometedora de Juan Manuel terminó a sus 19 años, el 12 de junio de 2025. Para Juan de Dios Parra no existe ninguna duda, su hijo murió “por una enfermedad pulmonar por el uso del vaper”.



¿Qué componentes cancerígenos tienen los vapeadores?

En el laboratorio químico de la Universidad de La Salle, en Bogotá, la química y directora del laboratorio de alta complejidad, Elsa Fonseca analizó los componentes que están dentro de los vapeadores para Séptimo Día. “Podemos ver el pireno y el naftaleno, estos compuestos son reconocidos cancerígenos. También dentro del vapeador está el propilenglicol que forma otros compuestos volátiles como la acrilamida, también altamente cancerígenos”.

La química detalló que entre los seis o siete componentes que se hallaron dentro de un vapeador común que se vende en las calles de Bogotá, no solo hay componentes que pueden causar cáncer. También habló de posibles daños al cerebro, daños fetales en casos de mujeres embarazadas. Por otro lado, también hallaron metales como mercurio, plomo, cromo, entre otros, que pueden causar neurotoxicidad.

Con estos resultados en mente, la química Elsa Fonseca señaló que "el cigarrillo electrónico puede ser igual o más dañino que el tradicional”. El neumólogo Germán Díaz Santos, del instituto nacional de cancerología también señaló que "el cáncer se está relacionando con los vapeadores porque son lo mismo que el cigarrillo tradicional, tienen los mismos efectos sobre el pulmón y las células. Cada vez se está viendo más cáncer asociado a estos dispositivos, cáncer de lengua, de toda la orofaringe, de pulmón y próstata. Tememos que haya un gran incremento debido al consumo de cigarrillos electrónicos en el país".

Es por esto que Natalia López Delgado, secretaria de Salud de Medellín, quien en 2025 firmó una resolución que reglamenta que en colegios, jardines y universidades se prohíba el consumo de vapeadores y cigarrillos electrónicos, así como la comercialización y promoción de estos elementos. "Aquí en Antioquia en 2023, por ejemplo, cerca del 40% de los escolares han probado los vapeadores", aseguró la funcionaría y agregó que "la edad promedio de inicio de consumo está por los 14 años en nuestra ciudad".