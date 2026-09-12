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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Inician los pagos del apoyo económico para familias damnificadas por el terremoto en Chocó

Inician los pagos del apoyo económico para familias damnificadas por el terremoto en Chocó

La UNGRD inició en Chocó el pago del apoyo económico temporal para las familias damnificadas por el terremoto. En esta primera etapa se destinaron más de $3.324 millones de pesos.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 12 de sept, 2026
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Inician los pagos del apoyo económico para familias damnificadas por el terremoto en Chocó
Inician los pagos del apoyo económico para familias damnificadas -
Getty Images - Archivo

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) inició el pago del apoyo económico temporal destinado a las familias damnificadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en Chocó. Para esta primera etapa fueron destinados más de $3.324 millones, correspondientes al primer mes de este beneficio.

El apoyo está dirigido a los hogares cuyas viviendas resultaron destruidas o fueron declaradas no habitables como consecuencia de la emergencia. Los recursos buscan contribuir a una solución temporal de vivienda mientras avanzan las medidas de recuperación para las familias afectadas.

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De acuerdo con la información divulgada por la UNGRD, desde este sábado y durante 15 días calendario, los jefes de los hogares beneficiarios podrán reclamar el dinero en los puntos de SuperGiros habilitados en Chocó. Para realizar el cobro deberán presentar su documento de identidad.

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La entidad explicó que los beneficiarios deben cumplir con las condiciones establecidas para acceder al apoyo y haber sido verificados por la Unidad.

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¿Cuánto dinero recibirán las familias?

El apoyo económico fue anunciado por la UNGRD el pasado 2 de septiembre y está previsto para entregarse durante tres meses. El monto mensual depende de la categoría del municipio en el que se encuentre el hogar beneficiario.

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Para los hogares ubicados en municipios de categorías 1 y 2, así como en distritos especiales, el apoyo mensual corresponde al 60 % de un salario mínimo mensual legal vigente, equivalente a $1.050.543.

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En los municipios de categorías 3 y 4, el valor establecido es de $875.452,50, correspondiente al 50 % de un salario mínimo. Por su parte, en los municipios de categorías 5 y 6, el apoyo equivale al 45 %, es decir, $787.907,25 mensuales.

Durante los tres meses contemplados, cada hogar podría recibir hasta $3.151.629, dependiendo de la categoría territorial. La ayuda se entrega por hogar y no por cada integrante de la familia.

Para acceder al beneficio, el jefe del hogar debe estar incluido en el Registro Único de Damnificados (RUD) correspondiente al terremoto del 10 de agosto. Además, debe acreditar ante la alcaldía que residía en el municipio al momento de la emergencia y que la vivienda registrada como su lugar de residencia quedó destruida o no habitable.

Las alcaldías son las encargadas de presentar las solicitudes ante la UNGRD y certificar los hogares que cumplen con los requisitos. Posteriormente, la entidad realiza cruces de información para verificar la identidad de los beneficiarios y evitar posibles duplicidades.

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Los pagos llegarán a otros territorios

La UNGRD indicó que Chocó es el primer territorio donde comenzaron estos pagos. En los próximos días se espera que el proceso avance en Cali y en los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío, una vez las autoridades culminen los trámites administrativos necesarios para definir los operadores postales encargados de entregar los recursos.

La entidad también reiteró la importancia de estar atentos ante posibles estafas. Según la información oficial, han circulado mensajes y correos falsos que anuncian supuestos giros para las familias damnificadas y utilizan de manera fraudulenta imágenes y logotipos relacionados con la UNGRD y empresas de giros.

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Por esta razón, la entidad recomienda no ingresar a enlaces recibidos en estos mensajes, no entregar datos personales ni realizar pagos relacionados con supuestos trámites para acceder al beneficio. La información sobre los pagos y los mecanismos habilitados para reclamarlos será comunicada a través de los canales oficiales de la UNGRD.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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