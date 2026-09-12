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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultado de Chontico Día hoy 12 de septiembre: ¿su número está entre los ganadores?

Resultado de Chontico Día hoy 12 de septiembre: ¿su número está entre los ganadores?

Estas son las cifras que deberán compararse con el tiquete una vez finalice la extracción.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 12 de sept, 2026
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Chontico Día -
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La jornada de este sábado 12 de septiembre trae un nuevo sorteo de Chontico Día, uno de los juegos de chance que cuenta con sorteos diarios. Los participantes que realizaron sus apuestas están atentos a la combinación que resulte favorecida para comprobar si obtuvieron algún premio.

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El juego permite participar con números de hasta cuatro cifras y ofrece distintas modalidades de apuesta, de acuerdo con el tipo de coincidencia que el jugador haya seleccionado. El resultado oficial se conocerá una vez termine la extracción correspondiente a esta jornada.

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Así se juega Chontico Día

Para participar en este chance, es posible elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. También existe la alternativa de permitir que el sistema seleccione la combinación de manera aleatoria.

La forma en que se paga el premio depende de la modalidad escogida. Algunas apuestas requieren que las cifras aparezcan en el mismo orden en el que fueron seleccionadas, mientras que otras permiten acertarlas sin importar su posición.

Entre las opciones disponibles están los aciertos de cuatro, tres, dos y una cifra.

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¿Cuánto dinero se puede apostar?

El monto de la jugada no es único, ya que depende de la modalidad seleccionada por el participante y del valor que decida registrar en el tiquete.

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Según la información suministrada, las apuestas pueden hacerse desde $500 hasta $25.000 por tiquete.

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En el caso de una apuesta de cuatro cifras directa, el premio corresponde a 4.500 veces el valor jugado.

Modalidades y pagos

Directo 4 cifrasCuatro números en el orden exacto4.500 veces lo apostado
Combinado 4 cifrasCuatro números en cualquier orden308 veces lo apostado
Directo 3 cifrasTres últimas cifras en orden400 veces lo apostado
Combinado 3 cifrasTres números en cualquier orden83 veces lo apostado
La PataÚltimas dos cifras50 veces lo apostado
La UñaÚltima cifra5 veces lo apostado

Por esta razón, al revisar el resultado no basta únicamente con observar las cifras: también es necesario tener en cuenta la modalidad con la que se realizó la apuesta.

Resultado de Chontico Día hoy

Los números correspondientes al sorteo de Chontico Día de este sábado 12 de septiembre de 2026:

  • Número ganador: 5379
  • Quinta cifra: 1

¿Qué debe hacer si resulta ganador?

El tiquete es fundamental en caso de obtener un premio, por lo que debe conservarse en buen estado hasta completar la verificación y el proceso de reclamación.

El ganador debe presentar el comprobante en un punto autorizado o ante la entidad correspondiente para adelantar el cobro. Dependiendo del valor del premio, pueden ser requeridos documentos adicionales antes de efectuar el pago.

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La recomendación es esperar la publicación del resultado oficial y revisar cuidadosamente las cifras antes de iniciar cualquier trámite.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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