Este es el resultado de Sinuano Día hoy, sábado 12 de septiembre de 2026: números ganadores

El Sinuano Día tiene programado para este sábado 12 de septiembre un nuevo sorteo dentro de su calendario habitual de juegos de chance. La jornada se realiza diariamente en la tarde y los participantes pueden consultar las cifras oficiales después de la extracción para comprobar si su apuesta obtuvo algún acierto.

La combinación principal está compuesta por cuatro números, acompañados por una quinta cifra que también hace parte del resultado publicado. Dependiendo de la modalidad elegida al momento de apostar, los jugadores pueden obtener premios por diferentes niveles de coincidencia.

¿A qué hora juega Sinuano Día?

El sorteo de Sinuano Día se realiza a las 2:30 de la tarde, de lunes a domingo, incluidos los días festivos. Los resultados se dan a conocer después de que termina la extracción correspondiente a cada jornada.



Por eso, quienes realizaron una apuesta para este sábado deberán esperar la publicación oficial de las cifras antes de verificar si obtuvieron algún premio.

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Resultado del Sinuano Día de hoy

Número ganador: pendiente

Quinta cifra: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Última cifra: pendiente

¿Cómo se puede ganar en Sinuano Día?

El juego permite seleccionar una combinación de cuatro cifras entre 0000 y 9999. La modalidad escogida determina qué parte del resultado debe coincidir con la apuesta.

Entre las posibilidades se encuentran:

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Cuatro cifras directas: acertar los cuatro números en el orden correspondiente.

Cuatro cifras combinadas: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

Tres últimas cifras: coincidir con los tres números finales.

Dos últimas cifras o Pata: acertar los dos números finales.

Última cifra o Uña: coincidir con el último número.

Revise el comprobante de su apuesta

Una vez sean publicados los números oficiales del Sinuano Día, es importante comparar la combinación con la registrada en el comprobante de juego. El tiquete debe conservarse en buen estado, ya que puede ser necesario para comprobar la apuesta y adelantar el proceso correspondiente en caso de obtener un premio.

Los resultados deben verificarse con la información oficial del operador para evitar confusiones al momento de revisar las cifras.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co