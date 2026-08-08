Resultados Chontico Noche, último sorteo hoy sábado 8 de agosto de 2026: números ganadores

La jornada de este sábado 8 de agosto de 2026 transcurrió con la expectativa habitual que rodea a uno de los sorteos de chance más queridos y tradicionales en el territorio colombiano: el Chontico Noche. Fiel a su reconocido lema "Gane tempranito y cobre rapidito", este juego de apuestas se ratifica como una de las opciones predilectas para miles de ciudadanos que depositan su confianza en la suerte diariamente.

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El número ganador de Chontico Noche

En el sorteo realizado la noche de este sábado arrojó los siguientes resultados:



El número ganador que dictaron las baloteras fue: 6763

Para aquellos que juegan con la modalidad de la quinta cifra o balota adicional, el número favorecido fue el 3

Es importante recordar que este sorteo se lleva a cabo puntualmente a las 7:00 p. m. de lunes a viernes, y los sábados 10 p. m. La transparencia del proceso está garantizada por la supervisión de delegados oficiales y la transmisión en directo a través de la señal del canal regional Telepacífico. Aquellos que no pudieron sintonizar la señal en vivo pueden consultar los resultados oficiales en las plataformas digitales de la Lotería del Valle y en portales informativos autorizados.



Flexibilidad y premios

Una de las grandes ventajas del Chontico Noche es su funcionamiento bajo la modalidad de chance, lo que permite a cada apostador elegir su combinación personal de cuatro cifras (del 0000 al 9999). Además, destaca por su flexibilidad económica, ya que permite participar con apuestas que inician desde los $500 pesos. El premio final es escalable: cuanto mayor sea el monto invertido, mayor será el dividendo en caso de acertar.

El plan de premios se distribuye de la siguiente manera:



Cuatro cifras (Superpleno): paga 4.500 veces lo apostado.

paga 4.500 veces lo apostado. Tres cifras (Pleno): otorga 400 veces el valor de la apuesta.

otorga 400 veces el valor de la apuesta. Dos cifras (La pata): paga 50 veces lo invertido.

paga 50 veces lo invertido. Una cifra (La uña): entrega 5 veces el valor apostado.

Impacto social y cómo cobrar

Más allá del entretenimiento, el Chontico Noche, gestionado por la Lotería del Valle, cumple una función social vital al recaudar fondos que, por ley, se destinan a la salud pública en Colombia. Para participar, los usuarios pueden acudir a los puntos de la red Gane en el suroccidente del país, o utilizar aliados nacionales como Paga Todo y SuperGIROS.



Si usted es uno de los afortunados ganadores de esta jornada, recuerde que el tiquete es un título valor al portador y debe estar en perfecto estado para su cobro. Es obligatorio presentar la cédula de ciudadanía original y ser mayor de edad. Los premios de cuantías elevadas están sujetos a los descuentos de ley por ganancias ocasionales definidos por la DIAN.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.