Resultados de Baloto y Revancha último sorteo del 16 de marzo de 2026: números ganadores

Este lunes 16 de marzo de 2026 se realiza un nuevo sorteo de Baloto y su modalidad Revancha, dos de los juegos de azar más populares y seguidos en Colombia. Con acumulados millonarios en juego, miles de apostadores en distintas regiones del país siguen atentos la transmisión oficial para conocer la combinación ganadora que podría convertir a un participante en el nuevo multimillonario de la jornada.



Cada semana, Baloto concentra la atención de quienes buscan acertar los números correctos y obtener uno de los premios más altos dentro de los juegos autorizados en el país. A lo largo de los años, este sorteo se ha consolidado como uno de los más reconocidos del calendario nacional, gracias a su dinámica sencilla, sus acumulados progresivos y la posibilidad de participar también en la modalidad adicional conocida como Revancha.

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Como es habitual, el proceso de extracción de las balotas se desarrolla bajo estrictos protocolos de seguridad, control y supervisión. Durante el sorteo participan delegados y autoridades encargadas de verificar que cada etapa del procedimiento se realice de acuerdo con las normas establecidas, lo que permite garantizar transparencia y confiabilidad en el desarrollo del juego.

La transmisión oficial del sorteo se realiza en horario nocturno, aproximadamente a las 11:00 p. m., y puede seguirse EN VIVO a través de Canal 1, además de las plataformas digitales oficiales del juego, incluidas transmisiones en Facebook Live y YouTube. A través de estos canales, los participantes pueden observar en tiempo real la extracción de las balotas y conocer la combinación ganadora correspondiente a la jornada.



Resultados de Baloto y Revancha, Lunes 16 de marzo 2026

Una vez finaliza la transmisión oficial y se valida el proceso de extracción, la organización del juego publica los resultados del sorteo de esta jornada.



Baloto



Números: Por definir

Por definir Superbalota: Por definir

Revancha



Números: Por definir

Por definir Superbalota: Por definir

Tras concluir el sorteo, los resultados oficiales se difunden a través de los canales institucionales habilitados para tal fin. Las autoridades recomiendan a los jugadores verificar cuidadosamente sus tiquetes y confirmar los números únicamente mediante las plataformas oficiales antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.



¿Cómo funciona Baloto y la modalidad Revancha?

Baloto opera mediante un sistema en el que los jugadores deben seleccionar cinco números entre el 1 y el 43, además de una Superbalota entre el 1 y el 16. Esta combinación participa automáticamente en el sorteo principal del juego.



Por su parte, la modalidad Revancha funciona como una opción adicional que permite que la misma combinación de números participe en un segundo sorteo independiente. Esto brinda a los jugadores una oportunidad extra de ganar sin necesidad de elegir nuevos números.

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El costo del tiquete para participar en el sorteo principal de Baloto es de $6.000, mientras que la apuesta que incluye la opción de Revancha tiene un valor de $9.000. Los tiquetes pueden adquirirse en puntos de venta autorizados, redes de loteros o a través de plataformas digitales habilitadas en Colombia.



¿Cómo reclamar los premios de Balot y Revancha?

En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni alteraciones, ya que este documento es indispensable para iniciar el proceso de reclamación.

Los premios menores pueden reclamarse en puntos de pago autorizados, mientras que los premios de mayor valor deben gestionarse directamente ante el operador del juego, presentando el documento de identidad correspondiente y cumpliendo con los requisitos establecidos.

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Asimismo, es importante tener en cuenta que, según la normativa tributaria vigente en Colombia, los premios superiores a 48 UVT están sujetos a una retención del 20 % por concepto de impuesto sobre ganancias ocasionales.

Con el sorteo de este lunes 16 de marzo de 2026, Baloto y su modalidad Revancha continúan consolidándose como dos de los juegos de azar más seguidos en el país, manteniendo viva la ilusión de miles de jugadores que cada semana esperan acertar la combinación ganadora y cambiar su destino con un solo resultado.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co