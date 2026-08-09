Resultados de Chontico Día hoy, domingo 9 de agosto de 2026: números ganadores

Chontico Día realiza este domingo 9 de agosto de 2026 una nueva jornada de su sorteo diario, una de las modalidades de chance que se juega de manera permanente en el Valle del Cauca y otras regiones del país. Una vez concluye la extracción oficial, el operador divulga el número ganador y la quinta cifra mediante sus canales autorizados para que quienes registraron una jugada puedan verificar si la combinación coincide con la información publicada.

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En las modalidades que incluyen la quinta balota, también debe verificarse ese dato, ya que hace parte del resultado del sorteo. Además, el tiquete debe conservarse en buen estado, sin tachaduras, enmendaduras o deterioro que puedan afectar su validez.

Resultados de Chontico Día del 9 de agosto de 2026

Luego de finalizar la extracción correspondiente a este domingo, estos son los resultados oficiales del sorteo:



Número ganador: 2101

2101 Quinta cifra: 3

¿A qué hora juega Chontico Día?

El sorteo de Chontico Día se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p.m.



Las demás modalidades del juego mantienen la siguiente programación:



Chontico Noche: de lunes a viernes a las 7:00 p. m.

de lunes a viernes a las 7:00 p. m. Chontico Noche: sábados a las 10:00 p.m.

sábados a las 10:00 p.m. Chontico Noche: domingos y festivos a las 8:00 p.m.

domingos y festivos a las 8:00 p.m. Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p.m.

¿Cómo funciona Chontico Día?

Chontico Día hace parte de las apuestas permanentes o chance. Para participar, cada persona debe seleccionar una combinación de cuatro cifras entre 0000 y 9999, definir el valor de la apuesta y registrarla en un punto autorizado o mediante las plataformas habilitadas por el operador.



Durante el proceso de compra es posible ingresar el número de forma manual o permitir que el sistema genere una combinación automática. El valor mínimo para participar es de $500, de acuerdo con las condiciones establecidas para este juego.

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Al finalizar la extracción se obtiene un número ganador de cuatro cifras y una quinta balota complementaria, utilizada en las modalidades que contemplan esta opción dentro del plan de premios.



Modalidades de premiación

El juego ofrece diferentes alternativas de participación según la modalidad elegida:



Una cifra (uña): paga cinco veces el valor apostado.

Dos cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

Tres cifras directo (pleno): entrega 400 veces el valor apostado.

Tres cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

Cuatro cifras directo (superpleno): entrega 4.500 veces el valor apostado.

Cuatro cifras combinado (supercombinado): paga 308 veces la apuesta.

Cada modalidad cuenta con condiciones específicas, por lo que resulta recomendable revisar cuidadosamente la información registrada en el comprobante antes de verificar los resultados oficiales.



¿Cómo reclamar un premio?

El procedimiento para reclamar un premio depende del valor obtenido. Los premios inferiores a $100.000 pueden cobrarse directamente en un punto autorizado, presentando el comprobante original en buen estado.

Cuando el premio es igual o superior a $100.000, el trámite debe realizarse en los puntos autorizados por el operador, entre ellos las oficinas de Paga Todo. Para ello será necesario ser mayor de edad, diligenciar los datos personales en el reverso del tiquete y presentar una fotocopia del documento de identidad. Dependiendo del monto, también podrán solicitarse documentos adicionales, como el RUT o formularios exigidos por la normatividad vigente.

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Asimismo, los premios que superen el límite establecido por la legislación colombiana estarán sujetos a la retención correspondiente por concepto de ganancias ocasionales.

El comprobante ganador mantiene su validez durante un año contado a partir de la fecha del sorteo, conforme a lo dispuesto en la Ley 1393 de 2010. Una vez transcurre ese plazo sin adelantar el trámite de cobro, el derecho a reclamar el premio expira.

Por esta razón, se recomienda consultar los resultados únicamente a través de los canales oficiales, conservar el tiquete en perfecto estado y evitar compartir fotografías completas del comprobante en redes sociales o aplicaciones de mensajería. Estas medidas contribuyen a proteger la información de la jugada y facilitan el proceso de verificación y reclamación en caso de resultar favorecido.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co