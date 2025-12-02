Resultados de La Caribeña Día, hoy martes 2 de diciembre de 2025: ¿es uno de los ganadores?

Este martes 2 de diciembre de 2025, La Caribeña Día vuelve a captar la atención de miles de jugadores que esperan el anuncio oficial del número ganador. Como todos los días, el sorteo se desarrolla a las 2:30 p.m. mediante el sistema electrónico autorizado, mecanismo que asegura un proceso confiable y auditado en tiempo real.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Los apostadores siguen EN VIVO la transmisión a través de los canales dispuestos por la entidad operadora, con el fin de conocer de inmediato la combinación seleccionada.

Número ganador EN VIVO del sorteo del martes 2 de diciembre de 2025

El resultado oficial se publica poco después de finalizar la extracción. Para la jornada de este martes, la cifra afortunada es:



Número principal: por confirmar

Quinta cifra: por confirmar

La premiación se basa en un número de cuatro dígitos, formato tradicional que facilita la revisión rápida y precisa por parte del público. La modalidad directa continúa siendo la más consultada, ya que no requiere combinaciones adicionales ni procesos de verificación complejos.



Últimos resultados del chance La Caribeña

Chance Sorteo Fecha Resultado Caribeña Noche #7339 01 de Diciembre del 2025 1886 Caribeña Día #7338 01 de Diciembre del 2025 3426 Caribeña Noche #7337 30 de Noviembre del 2025 9025 Caribeña Día #7336 30 de Noviembre del 2025 2247 Caribeña Noche #7335 29 de Noviembre del 2025 2985 Caribeña Día #7334 29 de Noviembre del 2025 8673 Caribeña Noche #7333 28 de Noviembre del 2025 6048 Caribeña Día #7332 28 de Noviembre del 2025 6998 Caribeña Noche #7331 27 de Noviembre del 2025 4497 Caribeña Día #7330 27 de Noviembre del 2025 1660 Caribeña Noche #7329 26 de Noviembre del 2025 4750 Caribeña Día #7328 26 de Noviembre del 2025 6333 Caribeña Noche #7327 25 de Noviembre del 2025 1681 Caribeña Día #7326 25 de Noviembre del 2025 7880 Caribeña Noche #7325 24 de Noviembre del 2025 0092 Caribeña Día #7324 24 de Noviembre del 2025 8302 Caribeña Noche #7323 23 de Noviembre del 2025 2006 Caribeña Día #7322 23 de Noviembre del 2025 1697 Caribeña Noche #7321 22 de Noviembre del 2025 0674 Caribeña Día #7320 22 de Noviembre del 2025 3967 Caribeña Noche #7319 21 de Noviembre del 2025 2013 Caribeña Día #7318 21 de Noviembre del 2025 4103 Caribeña Noche #7317 20 de Noviembre del 2025 9382 Caribeña Día #7316 20 de Noviembre del 2025 9883 Caribeña Noche #7315 19 de Noviembre del 2025 7387 Caribeña Día #7314 19 de Noviembre del 2025 6220 Caribeña Noche #7313 18 de Noviembre del 2025 5698 Caribeña Día #7312 18 de Noviembre del 2025 8512 Caribeña Noche #7311 17 de Noviembre del 2025 1930 Caribeña Día #7310 17 de Noviembre del 2025 2296 Caribeña Noche #7309 16 de Noviembre del 2025 4282 Caribeña Noche #7307 15 de Noviembre del 2025 4514 Caribeña Día #7306 15 de Noviembre del 2025 8175 Caribeña Noche #7305 14 de Noviembre del 2025 0923 Caribeña Día #7304 14 de Noviembre del 2025 8567 Caribeña Noche #7303 13 de Noviembre del 2025 7635 Caribeña Día #7302 13 de Noviembre del 2025 8289 Caribeña Noche #7301 12 de Noviembre del 2025 0566 Caribeña Día #7300 12 de Noviembre del 2025 6739 Caribeña Noche #7299 11 de Noviembre del 2025 7435 Caribeña Día #7298 11 de Noviembre del 2025 3114 Caribeña Noche #7297 10 de Noviembre del 2025 3371 Caribeña Día #7296 10 de Noviembre del 2025 2589 Caribeña Noche #7295 09 de Noviembre del 2025 0191 Caribeña Día #7294 09 de Noviembre del 2025 2204 Caribeña Noche #7293 08 de Noviembre del 2025 2835 Caribeña Día #7292 08 de Noviembre del 2025 2665 Caribeña Noche #7291 07 de Noviembre del 2025 4193 Caribeña Día #7290 07 de Noviembre del 2025 2422 Caribeña Noche #7289 06 de Noviembre del 2025 4438 Caribeña Día #7288 06 de Noviembre del 2025 5522 Caribeña Noche #7287 05 de Noviembre del 2025 4910 Caribeña Día #7286 05 de Noviembre del 2025 2394 Caribeña Noche #7285 04 de Noviembre del 2025 3445 Caribeña Día #7284 04 de Noviembre del 2025 6896 Caribeña Noche #7283 03 de Noviembre del 2025 3827 Caribeña Día #7282 03 de Noviembre del 2025 4205 Caribeña Noche #7281 02 de Noviembre del 2025 5601 Caribeña Día #7280 02 de Noviembre del 2025 0483 Caribeña Noche #7279 01 de Noviembre del 2025 6856 Caribeña Día #7278 01 de Noviembre del 2025 3081

Así puede reclamar su premio en caso de ser un ganador

Quienes resulten ganadores deben presentar el tiquete original en óptimas condiciones. Cualquier marca, pliegue o alteración puede invalidar el cobro. Este documento es el único comprobante válido para acceder al pago del premio.

Las exigencias varían según el monto obtenido, el cual se calcula con base en la Unidad de Valor Tributario (UVT):



Premios inferiores a 48 UVT : se solicita el tiquete, la cédula original y una copia clara del documento.

: se solicita el tiquete, la cédula original y una copia clara del documento. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT, parte de los protocolos de control financiero.

además de los documentos anteriores, es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT, parte de los protocolos de control financiero. Premios mayores a 182 UVT: el apostador debe entregar una certificación bancaria vigente (máximo 30 días). En estos casos, el valor se transfiere electrónicamente y el desembolso suele concretarse en aproximadamente ocho días hábiles.

¿Cómo jugar La Caribeña Día?

Para participar en La Caribeña Día, el jugador escoge un número entre el 0000 y el 9999 y define el valor a apostar, que puede ir desde los $500 pesos hasta los $10.000, dependiendo de su presupuesto. El sorteo se desarrolla con tecnología certificada que selecciona la combinación al azar en cuestión de segundos, lo que permite divulgar los números ganadores de inmediato.

Modalidades disponibles en La Caribeña Día

Cuatro cifras directo o superpleno: gana quien acierta las cuatro cifras en el mismo orden.

gana quien acierta las cuatro cifras en el mismo orden. Cuatro cifras combinado : permite ganar si se aciertan las cifras en cualquier orden.

: permite ganar si se aciertan las cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: recompensa las tres últimas cifras en el orden exacto.

recompensa las tres últimas cifras en el orden exacto. Tres cifras combinado: las tres cifras correctas en cualquier secuencia.

las tres cifras correctas en cualquier secuencia. Dos cifras “pata” : coincidencia de las dos últimas cifras en el orden exacto.

: coincidencia de las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra “uña”: acierto de la última cifra del número ganador.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL