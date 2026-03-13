Tiendas D1 lanza nuevas vacantes de empleo en Colombia: hay salarios hasta de $5.500.000

La empresa del sector retail Tiendas D1 anunció la apertura de varias oportunidades laborales para fortalecer sus operaciones logísticas, administrativas y comerciales. Las ofertas están dirigidas a perfiles con diferentes niveles de formación y experiencia, desde cargos asistenciales hasta posiciones de liderazgo en operaciones y ventas.

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Las personas interesadas en estas convocatorias pueden consultar los requisitos completos y realizar el proceso de postulación a través de plataformas de empleo donde la empresa publica sus ofertas. La compañía recuerda que los procesos de selección no tienen ningún costo para los aspirantes y recomienda verificar siempre la información en canales oficiales.



Las vacantes disponibles para trabajar en Tiendas D1

Jefe de cava en cuartos fríos

Entre las vacantes disponibles se encuentra el cargo de Jefe de Cava o jefe de bodega en cuartos fríos, con lugar de trabajo en el municipio de Sibaté, en Cundinamarca. Para este puesto la compañía busca profesionales en áreas administrativas, logísticas o afines que cuenten con al menos cuatro años de experiencia en procesos relacionados con almacenamiento en cuartos fríos, manejo de inventarios y supervisión de personal.



De acuerdo con la información publicada, la persona seleccionada deberá coordinar las actividades del área encargada del manejo de productos refrigerados dentro del centro de distribución. Entre sus responsabilidades está garantizar que los pedidos sean preparados de forma correcta y dentro de los tiempos establecidos, además de verificar que la mercancía mantenga las condiciones adecuadas para su transporte hacia los puntos de venta.



El salario ofrecido para este cargo se encuentra entre 2,5 y 3 millones de pesos mensuales, con contrato a término indefinido y beneficios como servicio de casino.



Jefe de picking

Otra de las vacantes publicadas corresponde al cargo de Jefe de Picking, también con sede en Sibaté. Este puesto está orientado a profesionales en logística, ingeniería industrial o carreras administrativas que tengan experiencia en procesos de preparación de pedidos dentro del sector de alimentos o consumo masivo.

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La compañía señala que se requieren habilidades para liderar equipos operativos y seguimiento a indicadores de desempeño en operaciones logísticas. Para esta posición el rango salarial se ubica entre 3 y 3,5 millones de pesos, con contrato indefinido y turnos rotativos de trabajo.



Radicador Logístico

Dentro de las oportunidades dirigidas a perfiles técnicos o tecnológicos, la empresa también abrió la convocatoria para el cargo de Radicador Logístico, enfocado en la gestión documental y el control administrativo de los procesos de ingreso y salida de mercancía en los centros de distribución. La vacante está dirigida a tecnólogos o profesionales en logística con experiencia mínima de dos años en actividades como revisión de facturas, control de documentos para ingreso de vehículos y seguimiento a inventarios.

Según la descripción del cargo, la persona seleccionada deberá validar órdenes de compra, registrar información en los sistemas de la empresa y apoyar el control de pedidos provenientes de diferentes regiones. Este puesto también se desarrollará en Sibaté y ofrece un salario entre 1,5 y 2 millones de pesos, con contrato indefinido y turnos rotativos.



Supervisor de mantenimiento de flota pesada

En el área técnica, la compañía también busca un Supervisor de mantenimiento de flota pesada, cargo dirigido a profesionales o tecnólogos con formación en mecánica industrial o áreas relacionadas. El perfil requiere experiencia en mantenimiento de vehículos de carga, motores diésel, sistemas eléctricos y elaboración de planes de mantenimiento preventivo. Esta vacante también se ubica en Sibaté, y el salario se maneja de forma confidencial.



Jefe de zona

Por otra parte, dentro del área comercial, la empresa está en búsqueda de un Jefe de zona para el sur de Bogotá, quien será responsable de coordinar y supervisar la operación de varias tiendas ubicadas en localidades como Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar, Usme o San Cristóbal. Para este puesto se requiere formación profesional en áreas administrativas o comerciales y experiencia en el sector retail.

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Las funciones del cargo incluyen el seguimiento a indicadores de ventas, control de inventarios, supervisión del personal de tienda y análisis de variables como merma, productividad y disponibilidad de productos. Para esta posición el salario se encuentra entre 4,5 y 5,5 millones de pesos mensuales, además de beneficios como vehículo corporativo y seguro de vida.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co