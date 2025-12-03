Resultados de La Caribeña Día, hoy miércoles 3 de diciembre de 2025: los números ganadores

Publicidad
Este miércoles 3 de diciembre de 2025, La Caribeña Día vuelve a captar la atención de miles de jugadores que esperan el anuncio oficial del número ganador. Como todos los días, el sorteo se desarrolla a las 2:30 p.m. mediante el sistema electrónico autorizado, mecanismo que asegura un proceso confiable y auditado en tiempo real.
Los apostadores siguen EN VIVO la transmisión a través de los canales dispuestos por la entidad operadora, con el fin de conocer de inmediato la combinación seleccionada.
El resultado oficial se publica poco después de finalizar la extracción. Para la jornada de este martes, la cifra afortunada es:
La premiación se basa en un número de cuatro dígitos, formato tradicional que facilita la revisión rápida y precisa por parte del público. La modalidad directa continúa siendo la más consultada, ya que no requiere combinaciones adicionales ni procesos de verificación complejos.
Quienes resulten ganadores deben presentar el tiquete original en óptimas condiciones. Cualquier marca, pliegue o alteración puede invalidar el cobro. Este documento es el único comprobante válido para acceder al pago del premio.
Las exigencias varían según el monto obtenido, el cual se calcula con base en la Unidad de Valor Tributario (UVT):
Para participar en La Caribeña Día, el jugador escoge un número entre el 0000 y el 9999 y define el valor a apostar, que puede ir desde los $500 pesos hasta los $10.000, dependiendo de su presupuesto. El sorteo se desarrolla con tecnología certificada que selecciona la combinación al azar en cuestión de segundos, lo que permite divulgar los números ganadores de inmediato.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co