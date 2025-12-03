En vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
ECONOMÍA  / Resultados de La Caribeña Día, hoy miércoles 3 de diciembre de 2025: los números ganadores

Resultados de La Caribeña Día, hoy miércoles 3 de diciembre de 2025: los números ganadores

Manténgase atento a la actualización EN VIVO del número ganador de hoy y verifique su tiquete para confirmar si la suerte estuvo de su lado este miércoles.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 3 de dic, 2025
Resultados de La Caribeña Día, hoy miércoles 3 de diciembre de 2025
Resultados de La Caribeña Día, hoy miércoles 3 de diciembre de 2025. -
La Caribeña

