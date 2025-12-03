Resultados de La Caribeña Día, hoy miércoles 3 de diciembre de 2025: los números ganadores

Este miércoles 3 de diciembre de 2025, La Caribeña Día vuelve a captar la atención de miles de jugadores que esperan el anuncio oficial del número ganador. Como todos los días, el sorteo se desarrolla a las 2:30 p.m. mediante el sistema electrónico autorizado, mecanismo que asegura un proceso confiable y auditado en tiempo real.



Los apostadores siguen EN VIVO la transmisión a través de los canales dispuestos por la entidad operadora, con el fin de conocer de inmediato la combinación seleccionada.



Número ganador EN VIVO del sorteo del miércoles 3 de diciembre de 2025

El resultado oficial se publica poco después de finalizar la extracción. Para la jornada de este martes, la cifra afortunada es:



Número principal:

Quinta cifra:

La premiación se basa en un número de cuatro dígitos, formato tradicional que facilita la revisión rápida y precisa por parte del público. La modalidad directa continúa siendo la más consultada, ya que no requiere combinaciones adicionales ni procesos de verificación complejos.



Así puede reclamar su premio en caso de ser un ganador

Quienes resulten ganadores deben presentar el tiquete original en óptimas condiciones. Cualquier marca, pliegue o alteración puede invalidar el cobro. Este documento es el único comprobante válido para acceder al pago del premio.

Las exigencias varían según el monto obtenido, el cual se calcula con base en la Unidad de Valor Tributario (UVT):



Premios inferiores a 48 UVT : se solicita el tiquete, la cédula original y una copia clara del documento.

: se solicita el tiquete, la cédula original y una copia clara del documento. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT, parte de los protocolos de control financiero.

además de los documentos anteriores, es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT, parte de los protocolos de control financiero. Premios mayores a 182 UVT: el apostador debe entregar una certificación bancaria vigente (máximo 30 días). En estos casos, el valor se transfiere electrónicamente y el desembolso suele concretarse en aproximadamente ocho días hábiles.

¿Cómo jugar La Caribeña Día?

Para participar en La Caribeña Día, el jugador escoge un número entre el 0000 y el 9999 y define el valor a apostar, que puede ir desde los $500 pesos hasta los $10.000, dependiendo de su presupuesto. El sorteo se desarrolla con tecnología certificada que selecciona la combinación al azar en cuestión de segundos, lo que permite divulgar los números ganadores de inmediato.



Modalidades disponibles en La Caribeña Día

Cuatro cifras directo o superpleno: gana quien acierta las cuatro cifras en el mismo orden.

Cuatro cifras combinado: permite ganar si se aciertan las cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: recompensa las tres últimas cifras en el orden exacto.

Tres cifras combinado: las tres cifras correctas en cualquier secuencia.

Dos cifras “pata”: coincidencia de las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra “uña”: acierto de la última cifra del número ganador.

