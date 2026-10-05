Resultados de La Caribeña Día, último sorteo de hoy lunes 5 de octubre: número ganador

Inicia el décimo mes del año y la expectativa de miles de apostadores en Colombia se renueva al comienzo de esta semana. Este lunes 5 de octubre de 2026, los centros de servicios y agencias de apuestas permanentes registran un flujo constante de usuarios que buscan estrenar el mes con pie derecho participando en La Caribeña Día, una de las opciones diurnas con mayor arraigo, respaldo y trayectoria en el sistema de juegos de suerte y azar del país.

Detrás del entusiasmo por el sorteo, el chance cumple una función clave para el bienestar social bajo la supervisión de Coljuegos. El recaudo tributario derivado de la venta de cada tiquete formal se transfiere de manera directa a los fondos de salud pública regional, transformando la tradición de jugar en apoyo efectivo para la red hospitalaria estatal.



Resultado y tablero de control del sorteo

A continuación, la estructura para verificar la combinación ganadora de este lunes 5 de octubre:



Premio Mayor (4 Cifras) [ _ _ _ _ ] Quinta Balota (Promocional) [ _ ]

(Nota editorial: Los cuatro dígitos principales y la balota adicional se actualizarán de forma inmediata tan pronto como concluya la extracción de las 2:30 p. m. y el operador autorizado publique el boletín oficial de ganadores).



Instrucciones generales y tiempos para el cobro

Para garantizar un proceso transparente y sin inconvenientes si resulta favorecido en la jornada de hoy, recuerde considerar los siguientes aspectos normativos:

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Conservación del Tiquete Original : El formulario impreso es la única prueba legal de la apuesta. Debe presentarse sin tachaduras, enmiendas, roturas o alteraciones que impidan su lectura en los terminales.

: El formulario impreso es la única prueba legal de la apuesta. Debe presentarse sin tachaduras, enmiendas, roturas o alteraciones que impidan su lectura en los terminales. Premios hasta 48 UVT (< $2.513.000 COP aprox.) : Se pueden reclamar inmediatamente en cualquier punto o sucursal de la red de ventas autorizada presentando la cédula de ciudadanía original.

: Se pueden reclamar inmediatamente en cualquier punto o sucursal de la red de ventas autorizada presentando la cédula de ciudadanía original. Premios Mayores a 48 UVT : Requieren trámite en las sedes principales del distribuidor para el diligenciamiento del formulario de control de activos ( SIPLAFT ). Sobre estos montos aplica la retención legal del 20% por impuesto a las ganancias ocasionales .

: Requieren trámite en las sedes principales del distribuidor para el diligenciamiento del formulario de control de activos ( ). Sobre estos montos aplica la retención legal del . Plazo de Caducidad: El derecho a cobrar cualquier premio del chance expira al cumplir un (1) año calendario a partir de la fecha de realización del sorteo. Vencido este plazo, los fondos no reclamados pasan de manera irrevocable a la salud pública.

Costo del tiquete y alternativas de apuesta

A diferencia del billete preimpreso de la lotería tradicional, el chance otorga absoluta libertad para personalizar tanto la combinación como el valor apostado:



Apertura de apuesta: Es posible jugar desde un monto mínimo de $500 pesos colombianos (más el cobro del IVA reglamentario). Apuesta Directa (4 cifras): Otorga $4.500 pesos por cada peso apostado si se acierta la secuencia en el orden exacto. Apuesta Directa (3 cifras): Paga $400 pesos por peso apostado al acertar las tres primeras o tres últimas cifras. Modalidad Combinada: Premia la obtención de los cuatro números seleccionados, sin importar el orden final de extracción de las urnas. Aciertos Parciales ("Pata" y "Uña"): Reconocen $50 pesos (dos últimas cifras) y $5 pesos (última cifra) por cada peso invertido.

Mecánica técnica, horarios y puntos de venta

El procedimiento de selección se realiza con urnas electrónicas con balotas numeradas del 0 al 9. Se incluye además la extracción de una "quinta balota", número complementario utilizado por la red operadora para dinámicas especiales, acumulados e incentivos de temporada.



Frecuencia y Horario : Sorteo habitual de lunes a sábado a las 2:30 p. m. (con validación completa en sistema sobre las 4:00 p. m.). Los domingos y festivos opera en franjas vespertinas similares.

: Sorteo habitual de (con validación completa en sistema sobre las 4:00 p. m.). Los domingos y festivos opera en franjas vespertinas similares. Emisión por Televisión : Se transmite en vivo por la señal abierta del canal regional Telecaribe .

: Se transmite en vivo por la señal abierta del canal regional . Comercialización: Disponible en todo el país a través de las terminales multiservicio de SuperGiros y Sured.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.