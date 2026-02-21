En vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
ECONOMÍA  / Resultados de la Lotería de Boyacá hoy, sábado 21 de febrero de 2026: números ganadores

Resultados de la Lotería de Boyacá hoy, sábado 21 de febrero de 2026: números ganadores

Le contamos cuáles fueron los ganadores del último sorteo y qué hacer en caso de que usted sea el afortunado de la fecha.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 21 de feb, 2026
Resultados Lotería de Boyacá sábado 10 de enero de 2026: números ganadores
El sorteo tiene un premio mayor y secos para los jugadore
Archivo

Con un premio mayor de $15.000 millones, la Lotería de Boyacá realizará este sábado 21 de febrero de 2026 un nuvo sorteo para definir quiénes serán los nuevos felices ganadores de esta fecha.

El sorteo se llevará a cabo en horario nocturno y será transmitido en vivo por Canal Trece, así como a través de las plataformas digitales oficiales de la entidad, incluyendo Facebook Live y YouTube.

Plan de premios secos

Además del premio mayor de $15.000 millones, el sorteo incluyó el siguiente esquema de premios:

Además del premio mayor de $15.000 millones, el sorteo incluyó el siguiente esquema de premios:
  • Premio Fortuna: $1.000.000.000
  • Premio Alegría: $400.000.000
  • Premio Ilusión: $300.000.000
  • Premio Esperanza: $100.000.000
  • Premio Berraquera: $50.000.000
  • Premio Optimismo: $20.000.000
  • Premio Valentía: $10.000.000

¿Cómo reclamar el premio? Le explicamos

Quienes resulten ganadores deben conservar el billete original y comprobar que el número y la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales.

  • Premios menores: pueden cobrarse en puntos autorizados o canjearse por un billete para el próximo sorteo.
  • Premios entre $2 y $6 millones: requieren diligenciar el formato oficial, presentar copia de la cédula, RUT y registro de huella.
  • Premios superiores a $10 millones: deben reclamarse directamente en la sede principal de la Lotería de Boyacá, en Tunja.

María Paula Rodríguez Rozo
NOTICIAS CARACOL

