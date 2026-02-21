Resultados de la Lotería del Cauca hoy, sábado 21 de febrero de 2026: números ganadores

La Lotería del Cauca concentrará este sábado 21 de febrero de 2026 la atención de miles de apostadores en todo el país con un nuevo sorteo que pondrá en juego un premio mayor de $8.000 millones.



Como cada semana, el sorteo se realizará bajo estrictos protocolos de control y supervisión, garantizando transparencia y legalidad en cada extracción. La transmisión oficial comenzará en la noche de este sábado y podrá seguirse EN VIVO a través de Canal 1, Telepacífico y las plataformas digitales oficiales de la entidad, como Facebook Live y YouTube.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Resultados EN VIVO de la Lotería del Cauca

Una vez finalice la transmisión oficial, se conocerán los números ganadores del sorteo de este 21 de febrero. La Lotería del Cauca recuerda que los únicos resultados válidos serán los publicados en sus canales oficiales y recomienda verificar siempre la información en fuentes autorizadas antes de iniciar cualquier trámite de cobro.



¿Cuál es el plan de premios?

Además del premio mayor de $8.000 millones, el sorteo contará con un plan de premios secos que amplía las oportunidades de ganar:

Premio seco: $300.000.000

Segundo premio seco: $200.000.000

Tercer premio seco: $100.000.000

Cuarto premio seco: $100.000.000

Quinto, sexto y séptimo premios secos: $50.000.000 cada uno

29 premios secos del 8 al 36: $10.000.000 cada uno

Esta estructura permite que más participantes puedan acceder a premios significativos, incluso sin acertar el número principal.



¿Cómo jugar y reclamar los premios?

Cada billete está compuesto por un número de cuatro cifras y una serie, y puede adquirirse completo o por fracciones. El premio mayor se obtiene acertando exactamente el número y la serie ganadora, mientras que los premios secos y por aproximación reconocen aciertos parciales según el plan vigente.



Premios mayores: deberán reclamarse directamente ante la Lotería del Cauca, cumpliendo los requisitos legales establecidos.

deberán reclamarse directamente ante la Lotería del Cauca, cumpliendo los requisitos legales establecidos. Premios menores: podrán cobrarse a través de distribuidores y loteros autorizados.

Con este nuevo sorteo del sábado 21 de febrero de 2026, la Lotería del Cauca continuará una tradición que cada semana despierta la expectativa de miles de colombianos que esperan que la suerte les sonría.



María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL