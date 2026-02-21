Resultados de Lotería de Boyacá, Cauca y Baloto hoy, sábado 21 de febrero de 2026: números ganadores

La noche de este sábado 21 de febrero de 2026 volverá a reunir la atención de miles de colombianos con los sorteos de la Lotería de Boyacá, la Lotería del Cauca y Baloto, tres de los juegos de azar más populares del país.Los apostadores estarán atentos a la transmisión oficial para conocer los números ganadores que podrían convertirlos en nuevos millonarios. Además de ofrecer atractivos premios, estos sorteos cumplen una función social, ya que parte de los recursos recaudados se destinan a programas de salud, educación y apoyo comunitario.La jornada se desarrollará bajo estrictos protocolos de control y supervisión, con transmisiones EN VIVO a través de canales nacionales y plataformas digitales oficiales, garantizando transparencia y confiabilidad.



Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá realizará su sorteo semanal con transmisión en vivo desde las 10:30 p.m. a través de canales nacionales y sus plataformas digitales oficiales. El juego es reconocido por su tradicional plan de premios, que incluye un atractivo premio mayor y múltiples incentivos secundarios y aproximaciones que aumentan las probabilidades de ganar. Una vez finalice la transmisión oficial, se publicarán el número ganador, la serie y los resultados de incentivos adicionales como el Bono especial vigente para esta edición. El billete completo tiene un valor de $12.000 y también puede adquirirse por fracciones.

El sorteo 4612 de la Lotería de Boyacá, con un millonario premio mayor de $ 15.000 millones de pesos colombianos,fue vigilado por las autoridades competentes para garantizar la transparencia del juego. Para esta fecha, el número ganador del premio mayor fue el 6625, de la serie 353.

Lotería del Cauca

Simultáneamente, desde Popayán, la Lotería del Cauca desarrollará su sorteo semanal, con transmisión a través de Canal 1 y Telepacífico, además de sus canales digitales oficiales. El sorteo pondrá en juego un premio mayor multimillonario y un robusto plan de premios secos que amplía las oportunidades de ganar incluso sin acertar el número completo. Cada billete está compuesto por un número de cuatro cifras y una serie, y puede adquirirse completo o en fracciones. Los resultados oficiales se conocerán al término de la transmisión.



Baloto y Revancha

El sorteo de Baloto y Revancha también se realizará este sábado, manteniendo su calendario tradicional de lunes, miércoles y sábado. La transmisión será a las 11:00 p.m. por Canal 1 y en las plataformas digitales oficiales del juego.Los participantes seleccionan cinco números del 1 al 43 y una Superbalota del 1 al 16. Con la misma combinación compiten automáticamente en la modalidad Revancha, que ofrece un acumulado independiente. Si no se registran ganadores del premio mayor, el acumulado continuará creciendo para el próximo sorteo.



Recomendaciones para los jugadores

Es fundamental conservar los billetes en buen estado y verificar siempre los resultados únicamente a través de los canales oficiales de cada entidad. Los premios superiores a 48 UVT están sujetos a retención legal y los plazos para reclamar varían según cada operador. Con esta nueva jornada del sábado 21 de febrero de 2026, la expectativa vuelve a crecer entre los jugadores que esperan que la suerte les sonría.



