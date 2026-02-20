Las últimas palabras que Eric Dane dedicó a sus dos hijas: “Lucha hasta tu último aliento”

Netflix publicó la última entrevista que concedió el actor estadounidense Eric Dane, fallecido este jueves 19 de febrero a los 53 años por Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Allí, se dirige a sus hijas Billie y Georgia, a quienes les aconseja y les pide que valoren el presente porque “es todo lo que tienes. Atesóralo. Aprecia cada momento".

Dane saltó a la fama por su personaje del doctor Mark Sloan en la serie 'Grey's Anatomy' ('Anatomía de Grey').

La entrevista forma parte de la serie documental de Netflix 'Famous Last Words' ('Últimas palabras célebres') que el artista, que también obtuvo el reconocimiento del público por la serie 'Euphoria', aceptó grabar, ya que solo se emitiría después de su muerte. (Lea también: ¿Cuál fue la causa de muerte del actor Eric Dane? Los detalles de la dura enfermedad que padecía)



En esa conversación, según informa la plataforma en su cuenta de X, el actor habló abiertamente de su lucha contra la ELA, de sus problemas con la adicción y de su matrimonio con Rebecca Gayheart, con quien estuvo casado desde 2004 hasta 2018 y con quien tuvo a sus dos hijas, Billie y Georgia.



"Cuando alguien vea esto, ya no estaré aquí, y puedo decir que nunca he vuelto a enamorarme de otra mujer con la misma intensidad con la que me enamoré de Rebecca", asegura Dane.

La entrevista fue grabada en noviembre de 2025 y en ella se ve al actor con dificultades de movilidad y también en el habla. El intérprete se sincera ante la cámara y se describe como "solitario, resiliente, sensible, empático y buen padre", y reconoce que era un hombre feliz.



“Las quiero. Esas son mis últimas palabras”

Eric Dane les dirige las últimas palabras de la entrevista a sus hijas: "Billie y Georgia, estas palabras son para ustedes. Lo intenté, tropecé a veces, pero lo intenté. En general lo pasamos genial, ¿no?". Luego les da cuatro consejos que, dice, “he aprendido de esta enfermedad”.

El primero es que “vivan ahora, ahora mismo, en el presente. Es difícil, pero aprendí a hacerlo. Durante años divagaba mentalmente, perdido en mis pensamientos durante largos periodos, sumido en la preocupación, la autocompasión, la vergüenza y la duda. Repasaba decisiones, me cuestionaba a mí mismo”, pero “por pura supervivencia, me veo obligado a permanecer en el presente. No quiero estar en ningún otro lugar. El pasado contiene arrepentimientos. El futuro sigue siendo desconocido. Así que tienes que vivir ahora. El presente es todo lo que tienes. Atesóralo. Aprecia cada momento”, expresó el actor.

Luego, Eric Dane les pide a sus hijas que se enamoren, “no necesariamente de una persona, aunque también lo recomiendo. Pero enamórate de algo. Encuentra tu pasión, tu alegría. Encuentra eso que te hace querer levantarte por la mañana. Eso que te impulsa durante todo el día”.

“Me enamoré de la actuación. Ese amor finalmente me ayudó a superar mis horas más oscuras, mis días más oscuros, mi año más oscuro. Todavía amo mi trabajo. Todavía lo espero con ansias. Todavía quiero ponerme frente a una cámara e interpretar mi papel. Mi trabajo no me define, pero me emociona. Encuentra algo. Encuentra algo que te emocione”, dice.

El tercer consejo que les da a sus hijas es que elijan a sus amigos “sabiamente. Encuentra a tu gente y deja que te encuentre, y luego entrégate a ellos. Los mejores te darán lo mismo. Sin juicios. Sin condiciones. Sin preguntas. Estoy muy agradecido por mi familia y amigos tan cercanos. Todos y cada uno de ellos han dado un paso al frente. Ya no puedo hacer ni las cosas pequeñas que solía hacer, no puedo conducir por la ciudad, ir al gimnasio, tomar un café, pasar el rato”, pero los verdaderos “amigos vienen a mí. Comemos juntos, vemos un partido, escuchamos música. No hacen nada especial. Simplemente aparecen. Eso es importante. Simplemente aparece. Y ama a tus amigos con todo lo que tienes. Aférrate a ellos. Te entretendrán, te guiarán, te ayudarán, te apoyarán y algunos te salvarán”.

El último consejo de Eric Dane es que luchen “con cada fibra de su ser y con dignidad. Cuando enfrentes desafíos, de salud o de otro tipo, lucha. Nunca te rindas. Lucha hasta tu último aliento”.

El actor les recordó a sus hijas que “ambas son fuertes y resilientes. Heredaron la resiliencia de mí. Ese es mi superpoder. Me derribas, me levanto de inmediato y sigo recuperándome. Me levanto una y otra vez”.

Finaliza el video diciendo: “Billie y Georgia, son mi corazón. Son mi todo. Buenas noches. Las quiero. Esas son mis últimas palabras”.

