En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
SALARIO MÍNIMO
DESAFÍO SIGLO XXI
NUEVO PASAPORTE COLOMBIANO
THERIANS
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Video | La historia de Punch, pequeño mono rechazado que encontró amor en un orangután de peluche

Video | La historia de Punch, pequeño mono rechazado que encontró amor en un orangután de peluche

El macaco japonés, de apenas siete meses, camina, come y juega durante el día pegado al juguete cuando su entorno le resulta algo abrumador.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 20 de feb, 2026
Comparta en:
La historia de Punch, pequeño mono rechazado que encontró amor en un orangután de peluche
La historia de Punch, pequeño mono rechazado que encontró amor en un orangután de peluche
Tomada de X: @ichikawa_zoo y @SputnikMundo

Punch, un pequeño macaco japonés abandonado al nacer en el zoológico de la ciudad de Ichikawa, y que desde entonces no se separa de un peluche que se ha convertido en una madre improvisada, ha conquistado la atención del público en Japón y de las redes sociales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

Últimas Noticias

  1. Fenómeno de los 'therians' sería "posible psicosis" si traspasa estos límites, según experta
    Getty Images
    #LOMÁSTRINADO

    Fenómeno de los 'therians' sería "posible psicosis" si traspasa estos límites, según experta

  2. Las razones psicológicas detrás de la moda de los 'therians', según experta
    Getty Images
    #LOMÁSTRINADO

    Las razones psicológicas detrás de la moda de los 'therians', según experta

Punch, de solo siete meses, se ha convertido en el protagonista del recinto después de que su imagen diera la vuelta al mundo, dijo a EFE un portavoz del centro, Takashi Yasunaga, y cada día miles de personas se acercan al zoo a seguir su día a día. Punch fue criado por el personal del zoo tras ser rechazado por su madre al nacer en julio del año pasado, algo que ocurre ocasionalmente en esta especie, y que según Yasunaga en el caso del pequeño mono podría deberse a la inexperiencia de su progenitora y a las altas temperaturas.

Una madre de felpa

"Los bebés de macaco japonés se suelen agarrar a sus madres o a otros ejemplares para sentirse seguros", explicó Yasunaga, por lo que sus cuidadoras acabaron confiándole un peluche de orangután naranja que se ha convertido en un fiel sustituto materno. Primero probaron con toallas para que el animal tuviera un punto de apoyo, pero la cría terminó por aferrarse a un llamativo peluche. Desde entonces, según el portavoz de este zoo situado en la periferia tokiota, el pequeño duerme abrazado a este sustituto improvisado.

Publicidad

Camina, come y juega durante el día pegado al juguete cuando su entorno le resulta algo abrumador, sin por tanto estar aislado por completo del grupo de macacos en el zoo, formado por otros 56 ejemplares. Varios vídeos compartidos en las redes sociales, y que se volvieron rápidamente virales, mostraron a Punch intimidado con los otros ejemplares de su especie poco después de ser reintroducido al grupo el pasado enero.

El pasado 5 de febrero, el zoológico presentó oficialmente al animal en su cuenta de X, recibiendo miles de mensajes en la red social animando al joven primate. Como resultado, un total de 8.000 personas visitaron el recinto el pasado fin de semana. "El doble de lo normal para esta época", dijo Yasunaga, quien subrayó que hoy, pese a ser día laborable, la zona registra una afluencia inusual con "varias filas de gente".

Camino a la independencia

Punch, que ya ronda los dos kilos, continúa recibiendo alimentación por parte de los cuidadores, que poco a poco van integrando más al animal con el resto de miembros del grupo. "Punch está mejorando su interacción con la manada. Le acicalan, intenta molestar a los demás, le regañan. Aprende día a día a vivir como un mono dentro de la manada", explican los miembros del zoológico a través de su red social X, en un tweet que ya acumula cuatro millones de visualizaciones.

Publicidad

Bajo hashtags como #AnimoPunch, las redes continúan animando al pequeño mientras consigue integrarse en el grupo, no sin olvidarse de su inseparable compañero.

EFE
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Japón

Animales

Publicidad

Publicidad

Publicidad