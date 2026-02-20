Iván Cepeda habla de sus propuestas y la actualidad de Colombia en entrevista con Noticias Caracol

Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico a la Presidencia, irá directamente a la primera vuelta luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) negó su participación en la consulta interpartidista de la izquierda llamada 'Frente por la vida', prevista para el próximo 8 de marzo.

El candidato adelanta sus correrías por Colombia, llevando sus propuestas a plazas públicas y opinando sobre la actualidad del país. Precisamente, Cepeda expone algunas de sus principales ideas en Noticias Caracol.

Noticia en desarrollo...

