Resultados de la Lotería de la Cruz Roja hoy, martes 12 de mayo de 2026: números ganadores

La noche de este martes se desarrolla un nuevo sorteo de la Lotería de la Cruz Roja, uno de los juegos tradicionales de suerte y azar más reconocidos en el país y que semanalmente reúne a miles de participantes atentos a los números ganadores.



El sorteo se transmite en horario nocturno a través de televisión y plataformas digitales oficiales, permitiendo que los jugadores sigan en tiempo real la revelación de los resultados correspondientes a esta jornada.



Resultados de la Lotería de la Cruz Roja hoy, 12 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo oficial, estos serán los números ganadores de la jornada:



Número ganador : XXXX

: XXXX Serie: XXX

Las autoridades recomiendan validar los resultados únicamente en medios oficiales y canales autorizados antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.



Plan de premios de la Lotería de la Cruz Roja

La Lotería de la Cruz Roja mantiene uno de los planes de premios más llamativos dentro de los sorteos tradicionales en Colombia.

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El esquema de premios incluye:



Premio Mayor: $10.000.000.000,00

$10.000.000.000,00 1 Seco: $200.000.000,00

$200.000.000,00 1 Seco: $100.000.000,00

$100.000.000,00 2 Secos: $50.000.000,00

$50.000.000,00 6 Secos: $30.000.000,00

$30.000.000,00 15 Secos: $20.000.000,00

$20.000.000,00 20 Secos: $10.000.000,00

Aproximaciones al Mayor (Misma Serie)

Tres primeras cifras: $8.132.530,00

$8.132.530,00 Dos primeras y última cifra: $8.132.530,00

$8.132.530,00 Tres últimas cifras: $8.132.530,00

$8.132.530,00 Dos primeras cifras: $1.807.229,00

$1.807.229,00 Dos últimas cifras: $1.807.229,00

Aproximaciones al Mayor (Diferente Serie)

Mayor diferente serie: $5.421.687,00

¿Cómo jugar la Lotería de la Cruz Roja?

Para participar en este sorteo, los jugadores deben adquirir un billete que contiene un número de cuatro cifras y una serie.

El billete completo tiene un valor de 18.000 y está dividido en varias fracciones que tienen un costo de 6.000 pesos, lo que permite a los participantes escoger el monto que desean jugar.



La venta de los billetes se realiza mediante loteros autorizados y puntos oficiales distribuidos en distintas regiones del país.



Horario y transmisión del sorteo

La Lotería de la Cruz Roja juega todos los martes en horario nocturno. La transmisión oficial del sorteo se realiza a partir de las 10:30 de la noche a través de Canal 1 y plataformas digitales autorizadas, donde los jugadores pueden seguir la extracción de los números en tiempo real.



¿Cómo reclamar un premio?

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el billete original en buen estado, sin enmendaduras ni alteraciones.



Para reclamar el premio, el jugador debe presentar:



El billete original.

Documento de identidad.

Información adicional requerida según el monto ganado.

Los premios de menor valor pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los premios mayores requieren trámites presenciales en oficinas oficiales.

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Asimismo, los premios están sujetos a las retenciones legales vigentes para juegos de suerte y azar en Colombia.

La Lotería de la Cruz Roja continúa consolidándose como uno de los sorteos más tradicionales del país, manteniendo viva cada semana la expectativa de miles de colombianos que esperan acertar la combinación ganadora.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co