Resultados del Chontico Noche hoy, martes 12 de mayo de 2026: números ganadores

El sorteo del Chontico Noche vuelve a captar la atención de miles de apostadores este martes, en una nueva jornada de uno de los juegos de chance más populares del Valle del Cauca y otras zonas del país. Cada noche, los participantes siguen de cerca la transmisión oficial para conocer la combinación ganadora y revisar sus tiquetes.



Este juego de azar se caracteriza por su facilidad de participación y por permitir apuestas desde montos bajos, lo que ha contribuido a mantener una amplia comunidad de jugadores que diariamente prueban suerte con distintas combinaciones numéricas.



Resultados Chontico Noche hoy, 12 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo correspondiente a esta noche, estos serán los resultados oficiales:



Número ganador: XXXX

XXXX Quinta cifra: X

Los resultados deben verificarse únicamente a través de canales autorizados y plataformas oficiales para evitar confusiones o información errónea.



¿Cómo se juega el Chontico Noche?

Para participar en el Chontico Noche, el jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras y definir el valor de la apuesta que desea realizar. El sistema permite ingresar manualmente el número o generar una combinación automática al azar.

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Las apuestas pueden realizarse en puntos autorizados, establecimientos comerciales y plataformas digitales habilitadas para este tipo de juegos de suerte y azar.

El sorteo se transmite diariamente y cuenta con controles de verificación que buscan garantizar la transparencia en cada jornada.



Modalidades de premio del Chontico

El plan de premios del Chontico contempla distintas modalidades según la cantidad de cifras acertadas por el jugador.



Las principales categorías son:



Una cifra (uña): paga $5 por cada peso apostado.

Dos cifras (pata): paga $50 por cada peso apostado.

Tres cifras (pleno): paga $400 por cada peso apostado.

Tres cifras combinadas: paga $83 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (superpleno): paga $4.500 por cada peso apostado.

Cuatro cifras combinadas: paga $308 por cada peso apostado.

Cada modalidad debe definirse en el momento de realizar la apuesta.



Horario del sorteo Chontico Noche

El Chontico Noche tiene diferentes horarios según el día de la semana:



De lunes a viernes: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Sábados: 10:00 p.m.

Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Gracias a estas transmisiones diarias, los jugadores pueden conocer rápidamente los resultados oficiales y verificar si obtuvieron algún premio.



¿Cómo reclamar un premio?

Los premios menores de $100.000 pueden cobrarse directamente en el punto de venta donde se realizó la apuesta, siempre que el jugador presente el tiquete original en buen estado.



En el caso de premios iguales o superiores a ese valor, el proceso debe realizarse en puntos autorizados y requiere:



Presentar el tiquete original diligenciado.

Mostrar documento de identidad.

Ser mayor de edad.

Las autoridades recuerdan que el tiquete ganador tiene una vigencia de un año contado desde la fecha del sorteo. Además, recomiendan conservarlo sin tachaduras, daños o alteraciones para evitar inconvenientes durante el proceso de cobro.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co