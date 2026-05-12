Cómo ahorrar 1 millón de pesos en 6 meses usando monedas de $1.000 y $500: no es imposible

Para ahorrar dinero no siempre se requiere grandes ingresos ni cambios complejos. Muchas veces el problema no es cuánto se gana, sino cómo se organiza lo que se recibe. Por eso, una de las formas más simples de llegar a una meta clara es usar monedas. No hay cuentas difíciles ni herramientas complicadas. Solo constancia semana a semana. Le explicamos cómo alcanzar $1.000.000 en 6 meses usando solo monedas de $1.000 y de $500. Lo único que se necesita es seguir un monto fijo cada semana y no saltarse los aportes.
Cómo funciona el plan de ahorro en 6 meses
Seis meses equivalen a 26 semanas. Para llegar a un millón en ese tiempo, el ahorro semanal gira alrededor de los $38.000 y $39.000. La clave está en mantener un ritmo constante. No se trata de empezar con poco y subir después, ni de ahorrar cuando sobre dinero. Se trata de apartar una cantidad fija cada semana, sin fallar. Las monedas ayudan porque obligan a separar físicamente el dinero. Al no estar en una cuenta digital, es más fácil verlo crecer y más difícil gastarlo.
Cómo ahorrar 1 millón de pesos con monedas de $1.000
En este caso, cada moneda vale mil pesos, lo que facilita el conteo. La meta se logra combinando semanas de dos valores:
- Algunas semanas con $38.000
- Otras semanas con $39.000
Esto permite ajustar el total exacto sin complicarse. Durante las 26 semanas se hace lo siguiente:
- 14 semanas ahorrando $38.000
- 12 semanas ahorrando $39.000
Cada semana se guardan entre 38 y 39 monedas. Cada semana se deben separar monedas hasta completar el valor:
- Si son $38.000, se guardan 38 monedas
- Si son $39.000, se guardan 39 monedas
- Al final de los 6 meses, la suma total llega a $1.000.000.
El manejo es simple porque todas las monedas tienen el mismo valor. No hay que hacer cálculos adicionales. Solo contar cuántas monedas van en el frasco o recipiente que se esté usando.
Cómo ahorrar $1 millón con monedas de $500
En este caso, el proceso es similar, pero se necesitan más monedas porque cada una vale la mitad. El método también usa dos montos semanales:
- $38.500
- $38.000
Para completar el millón en 26 semanas se aplica:
- 24 semanas ahorrando $38.500
- 2 semanas ahorrando $38.000
Equivalencia en monedas
- $38.500 son 77 monedas de $500
- $38.000 son 76 monedas de $500
Esto quiere decir que cada semana se deben reunir entre 76 y 77 monedas. La diferencia principal es la cantidad de monedas. Aquí el volumen es mayor, por lo que se necesita un recipiente más grande y más orden al guardar. Este tipo de ahorro funciona porque elimina decisiones. No hay que pensar cuánto guardar cada semana, ya está definido. Tampoco depende del estado de ánimo o de si sobra dinero. Además, usar monedas tiene un efecto claro: hace visible el avance. Ver cómo crece el volumen ayuda a mantener la motivación.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL