SuperGiros pagará $230.000 a estas cédulas en mayo de 2026: ojo a los plazos para cobrar incentivo

Desde mayo de 2026, Prosperidad Social dio inicio a la entrega del ciclo 4 del programa Colombia Mayor, uno de los subsidios más amplios del país dirigidos a personas mayores que no cuentan con pensión ni ingresos suficientes. En esta jornada, el pago llega a cerca de 3 millones de beneficiarios en todo el territorio nacional, según confirmó la entidad de forma oficial.



El proceso de pagos comenzó el 11 de mayo de 2026 y se extenderá hasta el 27 de mayo, fechas dentro de las cuales los beneficiarios deben acercarse a los puntos autorizados para reclamar el dinero correspondiente a este ciclo.



Cuánto dinero se paga en el ciclo 4 de Colombia Mayor

Para este cuarto ciclo del año, el monto que reciben los beneficiarios es de $230.000 por persona. Este valor se mantiene para todos los adultos mayores activos en el programa, incluidos quienes forman parte de comunidades indígenas y los vinculados al esquema de Beneficios Económicos Periódicos, BEPS. La inversión total del Gobierno Nacional para este ciclo supera los $700.086 millones, recursos destinados exclusivamente a garantizar el pago del subsidio en los municipios y distritos del país.



Quiénes reciben el pago en este ciclo

El ciclo 4 beneficia a personas mayores que cumplen los criterios establecidos por Prosperidad Social. Entre quienes reciben el giro en mayo de 2026 se encuentran adultos mayores de los cuales:



146.969 personas pertenecientes a comunidades indígenas

16.954 beneficiarios vinculados al esquema BEPS

La entidad explicó que la base de beneficiarios se actualiza de forma constante mediante cruces de información con la Registraduría Nacional, Colpensiones y la Adres, con el fin de validar que quienes cobran el subsidio sigan cumpliendo los requisitos.



Cómo se realiza el pago de Colombia Mayor

El pago del ciclo 4 se hace bajo la modalidad de giro presencial. Prosperidad Social mantiene su alianza con la unión temporal conformada por SuperGiros y SuRed, operadores encargados de entregar el dinero en todo el país. Los beneficiarios o sus acudientes autorizados deben presentar la cédula original al momento del cobro. En algunos municipios se aplican medidas de organización como pico y cédula, definidas por las alcaldías locales.



Requisitos para recibir el subsidio de Colombia Mayor

Mujeres desde 54 años y hombres desde 59 años

No recibir pensión ni estar en trámite para obtenerla

Estar registrado en el Sisbén IV

Pertenecer a los grupos A, B o C1 del Sisbén

No tener ingresos estables ni suficientes para subsistir

Vivir de forma permanente en Colombia

Estar inscrito en la alcaldía del municipio donde reside

Que el municipio tenga cupos disponibles en el programa

Cumplir estos requisitos permite entrar a la lista de priorización, pero el ingreso depende de cupos asignados por Prosperidad Social.



Cuándo se puede perder el incentivo de Colombia Mayor

Empezar a recibir pensión, sin importar el monto

No cobrar el subsidio durante cuatro ciclos seguidos

Fallecimiento del beneficiario

Entregar información falsa o incompleta

Mejorar la condición económica de forma permanente

Obtener ingresos formales o ayudas que superen los límites del programa

Cambiar de municipio sin actualizar datos

Salir de los grupos del Sisbén permitidos

Cuando se pierde el incentivo, el cupo pasa a otra persona que esté en lista de espera y no se recupera automáticamente.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL