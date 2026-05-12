SuperGiros pagará $230.000 a estas cédulas en mayo de 2026: ojo a los plazos para cobrar incentivo

Desde mayo de 2026, Prosperidad Social dio inicio a la entrega del ciclo 4 del programa Colombia Mayor, uno de los subsidios más amplios del país dirigidos a personas mayores que no cuentan con pensión ni ingresos suficientes. En esta jornada, el pago llega a cerca de 3 millones de beneficiarios en todo el territorio nacional, según confirmó la entidad de forma oficial.
El proceso de pagos comenzó el 11 de mayo de 2026 y se extenderá hasta el 27 de mayo, fechas dentro de las cuales los beneficiarios deben acercarse a los puntos autorizados para reclamar el dinero correspondiente a este ciclo.
Cuánto dinero se paga en el ciclo 4 de Colombia Mayor
Para este cuarto ciclo del año, el monto que reciben los beneficiarios es de $230.000 por persona. Este valor se mantiene para todos los adultos mayores activos en el programa, incluidos quienes forman parte de comunidades indígenas y los vinculados al esquema de Beneficios Económicos Periódicos, BEPS. La inversión total del Gobierno Nacional para este ciclo supera los $700.086 millones, recursos destinados exclusivamente a garantizar el pago del subsidio en los municipios y distritos del país.
Quiénes reciben el pago en este ciclo
El ciclo 4 beneficia a personas mayores que cumplen los criterios establecidos por Prosperidad Social. Entre quienes reciben el giro en mayo de 2026 se encuentran adultos mayores de los cuales:
- 146.969 personas pertenecientes a comunidades indígenas
- 16.954 beneficiarios vinculados al esquema BEPS
La entidad explicó que la base de beneficiarios se actualiza de forma constante mediante cruces de información con la Registraduría Nacional, Colpensiones y la Adres, con el fin de validar que quienes cobran el subsidio sigan cumpliendo los requisitos.
Cómo se realiza el pago de Colombia Mayor
El pago del ciclo 4 se hace bajo la modalidad de giro presencial. Prosperidad Social mantiene su alianza con la unión temporal conformada por SuperGiros y SuRed, operadores encargados de entregar el dinero en todo el país. Los beneficiarios o sus acudientes autorizados deben presentar la cédula original al momento del cobro. En algunos municipios se aplican medidas de organización como pico y cédula, definidas por las alcaldías locales.
Requisitos para recibir el subsidio de Colombia Mayor
- Mujeres desde 54 años y hombres desde 59 años
- No recibir pensión ni estar en trámite para obtenerla
- Estar registrado en el Sisbén IV
- Pertenecer a los grupos A, B o C1 del Sisbén
- No tener ingresos estables ni suficientes para subsistir
- Vivir de forma permanente en Colombia
- Estar inscrito en la alcaldía del municipio donde reside
- Que el municipio tenga cupos disponibles en el programa
Cumplir estos requisitos permite entrar a la lista de priorización, pero el ingreso depende de cupos asignados por Prosperidad Social.
Cuándo se puede perder el incentivo de Colombia Mayor
- Empezar a recibir pensión, sin importar el monto
- No cobrar el subsidio durante cuatro ciclos seguidos
- Fallecimiento del beneficiario
- Entregar información falsa o incompleta
- Mejorar la condición económica de forma permanente
- Obtener ingresos formales o ayudas que superen los límites del programa
- Cambiar de municipio sin actualizar datos
- Salir de los grupos del Sisbén permitidos
Cuando se pierde el incentivo, el cupo pasa a otra persona que esté en lista de espera y no se recupera automáticamente.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL