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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / SuperGiros pagará $230.000 a estas cédulas en mayo de 2026: ojo a los plazos para cobrar incentivo

SuperGiros pagará $230.000 a estas cédulas en mayo de 2026: ojo a los plazos para cobrar incentivo

Este subsidio llega a cerca de 3 millones de personas en todo el territorio nacional, según confirmó Prosperidad Social.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 12 de may, 2026
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SuperGiros, consultar adulto mayor por cédula 2026: pago de $230.000 en mayo
SuperGiros, consultar adulto mayor por cédula 2026: pago de $230.000 en mayo -
SuperGiros - Getty Images

Desde mayo de 2026, Prosperidad Social dio inicio a la entrega del ciclo 4 del programa Colombia Mayor, uno de los subsidios más amplios del país dirigidos a personas mayores que no cuentan con pensión ni ingresos suficientes. En esta jornada, el pago llega a cerca de 3 millones de beneficiarios en todo el territorio nacional, según confirmó la entidad de forma oficial.

El proceso de pagos comenzó el 11 de mayo de 2026 y se extenderá hasta el 27 de mayo, fechas dentro de las cuales los beneficiarios deben acercarse a los puntos autorizados para reclamar el dinero correspondiente a este ciclo.

Cuánto dinero se paga en el ciclo 4 de Colombia Mayor

Para este cuarto ciclo del año, el monto que reciben los beneficiarios es de $230.000 por persona. Este valor se mantiene para todos los adultos mayores activos en el programa, incluidos quienes forman parte de comunidades indígenas y los vinculados al esquema de Beneficios Económicos Periódicos, BEPS. La inversión total del Gobierno Nacional para este ciclo supera los $700.086 millones, recursos destinados exclusivamente a garantizar el pago del subsidio en los municipios y distritos del país.

Quiénes reciben el pago en este ciclo

El ciclo 4 beneficia a personas mayores que cumplen los criterios establecidos por Prosperidad Social. Entre quienes reciben el giro en mayo de 2026 se encuentran adultos mayores de los cuales:

  • 146.969 personas pertenecientes a comunidades indígenas
  • 16.954 beneficiarios vinculados al esquema BEPS

La entidad explicó que la base de beneficiarios se actualiza de forma constante mediante cruces de información con la Registraduría Nacional, Colpensiones y la Adres, con el fin de validar que quienes cobran el subsidio sigan cumpliendo los requisitos.

Cómo se realiza el pago de Colombia Mayor

El pago del ciclo 4 se hace bajo la modalidad de giro presencial. Prosperidad Social mantiene su alianza con la unión temporal conformada por SuperGiros y SuRed, operadores encargados de entregar el dinero en todo el país. Los beneficiarios o sus acudientes autorizados deben presentar la cédula original al momento del cobro. En algunos municipios se aplican medidas de organización como pico y cédula, definidas por las alcaldías locales.

Requisitos para recibir el subsidio de Colombia Mayor

  • Mujeres desde 54 años y hombres desde 59 años
  • No recibir pensión ni estar en trámite para obtenerla
  • Estar registrado en el Sisbén IV
  • Pertenecer a los grupos A, B o C1 del Sisbén
  • No tener ingresos estables ni suficientes para subsistir
  • Vivir de forma permanente en Colombia
  • Estar inscrito en la alcaldía del municipio donde reside
  • Que el municipio tenga cupos disponibles en el programa

Cumplir estos requisitos permite entrar a la lista de priorización, pero el ingreso depende de cupos asignados por Prosperidad Social.

Cuándo se puede perder el incentivo de Colombia Mayor

  • Empezar a recibir pensión, sin importar el monto
  • No cobrar el subsidio durante cuatro ciclos seguidos
  • Fallecimiento del beneficiario
  • Entregar información falsa o incompleta
  • Mejorar la condición económica de forma permanente
  • Obtener ingresos formales o ayudas que superen los límites del programa
  • Cambiar de municipio sin actualizar datos
  • Salir de los grupos del Sisbén permitidos

Cuando se pierde el incentivo, el cupo pasa a otra persona que esté en lista de espera y no se recupera automáticamente.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA
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