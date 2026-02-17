Resultados de la Lotería de la Cruz Roja hoy, martes 17 de febrero de 2026: números ganadores

Como costumbre la Lotería de la Cruz Roja realiza en la noche de este martes 17 de febrero de 2026 su tradicional sorteo semanal, uno de los más representativos del país por su carácter solidario y por el atractivo plan de premios que pone en juego para miles de apostadores. La jornada mantiene la expectativa de los jugadores que siguen atentos la definición del número y la serie ganadora.



Además de entregar premios millonarios, este sorteo contribuye al financiamiento de programas humanitarios, atención en salud y respuesta a emergencias lideradas por la Cruz Roja Colombiana, fortaleciendo así su labor social en distintas regiones del territorio nacional.



Resultados EN VIVO de la Lotería de la Cruz Roja hoy, martes 17 de febrero de 2026

El sorteo se desarrolla bajo la supervisión de las autoridades competentes y se transmite EN VIVO a partir de las 10:55 p.m. por el Canal 1 y en las plataformas digitales oficiales autorizadas. Una vez finaliza la extracción y validación del proceso, la entidad publica los resultados oficiales correspondientes a la jornada.



Número ganador: por definir

por definir Serie: por definir

La organización recomienda a los jugadores verificar los resultados únicamente a través de los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.



¿Cuáles son los planes de premios de la Lotería de la Cruz Roja?

Para este sorteo, la Lotería de la Cruz Roja ofrece un amplio esquema de incentivos que incrementa las probabilidades de ganar:



Premio mayor: $10.000 millones

$10.000 millones Un premio seco de $200 millones

de $200 millones Cuatro premios secos de $100 millones

de $100 millones Diez premios secos de $30 millones

de $30 millones Quince premios secos de $20 millones

de $20 millones Veinte premios secos de $10 millones

Este plan se complementa con premios por aproximación, que reconocen diferentes combinaciones de cifras aun sin acertar el número completo con serie.



Premios por aproximación

Los participantes también pueden resultar favorecidos en categorías como:



Número ganador con diferente serie

Tres primeras cifras

Dos primeras y última cifra

Tres últimas cifras

Dos primeras cifras

Dos últimas cifras

Última cifra

Estas modalidades amplían las posibilidades de obtener premios y hacen más competitivo el sorteo.



¿Cómo jugar y reclamar los premios de la Lotería de la Cruz Roja?

El billete completo tiene un valor de $15.000 y está dividido en tres fracciones de $5.000 cada una. Puede adquirirse en puntos autorizados en todo el país o mediante plataformas digitales habilitadas por la entidad.

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el billete original en buen estado y verificar que el número y la serie coincidan con los resultados oficiales. Los premios mayores deben reclamarse directamente ante la Lotería de la Cruz Roja, presentando el documento de identidad y cumpliendo con las retenciones legales vigentes.

Con el sorteo de hoy, martes 17 de febrero de 2026, la Lotería de la Cruz Roja continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más tradicionales y solidarios de Colombia, manteniendo viva la ilusión de miles de colombianos que confían en la suerte cada semana.



