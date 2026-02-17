En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados de la Lotería del Huila hoy, martes 17 de febrero de 2026: números ganadores

Resultados de la Lotería del Huila hoy, martes 17 de febrero de 2026: números ganadores

Durante esta noche los jugadores tendrán la oportunidad de ganar un premio mayor de $2 mil millones de pesos, con el sorteo número 4743 de la Lotería del Huila. Siga EN VIVO los números ganadores.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 17 de feb, 2026
Resultados de la Lotería del Huila hoy, martes 17 de febrero de 2026: números ganadores
Resultados de la Lotería del Huila -
Lotería del Huila - Canva

La Lotería del Huila realiza en la noche de este martes 17 de febrero de 2026 su sorteo semanal, manteniendo la expectativa de miles de jugadores en todo el país que siguen atentos la definición del premio mayor y los incentivos adicionales del plan de premios. La jornada se desarrolla con transmisión en vivo y bajo la supervisión de los organismos reguladores que garantizan la transparencia del proceso.

Este sorteo, que se efectúa tradicionalmente cada martes, ofrece un premio mayor de $2.000 millones, además de diversos premios secos y pagos por aproximación que amplían las posibilidades de ganar. La lotería tiene como propósito recaudar recursos para el fortalecimiento del sistema de salud del departamento del Huila, consolidándose como uno de los juegos oficiales más representativos de la regió.

Resultados EN VIVO de la Lotería del Huila hoy, martes 17 de febrero de 2026

La transmisión oficial del sorteo se realiza a partir de las 11:00 p.m. por el Canal 1 y en las plataformas digitales autorizadas. Una vez concluya la extracción y se valide la información, la entidad publica los resultados oficiales correspondientes a esta jornada.

  • Número ganador: 1607
  • Serie: 133

La organización recomienda a los jugadores verificar los resultados únicamente en los canales institucionales antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.

Plan de premios de la Lotería del Huila

Además del premio mayor, el sorteo contempla un conjunto de incentivos adicionales que incrementan las oportunidades de resultar favorecido. Entre ellos se incluyen premios secos y pagos por aproximaciones, que reconocen diferentes combinaciones de cifras del número ganador.

Entre las modalidades habituales de premiación se destacan:

  • Última cifra del número ganador: un premio de $144.578.
  • Dos primeras cifras del número ganador: un premio de $2.710.843.
  • Dos últimas cifras del número ganador: un premio de $2.710.843.
  • Tres primeras cifras del número ganador: un premio de $14.909.639.
  • Dos primeras y última cifra del número ganador: un premio de $11.295.181.
  • Tres últimas cifras del número ganador: un premio de $11.295.181.
  • Premio mayor en cualquier orden: un premio de $5.421.687.

Estos incentivos permiten obtener premios aun sin acertar la combinación completa con serie.

¿Cómo participar y reclamar los premios de la Lotería del Huila?

El billete completo tiene un valor aproximado de $12.000 y puede adquirirse en puntos de venta autorizados en todo el país, así como en plataformas digitales habilitadas para la compra en línea. Los jugadores también pueden adquirir fracciones, cuyo valor es proporcional y facilita el acceso a más participantes.

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el billete en perfecto estado y verificar que el número y la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales. El cobro del premio se realiza en las oficinas de la Lotería del Huila o en puntos autorizados, presentando el documento de identidad y cumpliendo con las retenciones legales vigentes.

Con el sorteo de hoy, martes 17 de febrero de 2026, la Lotería del Huila mantiene viva la ilusión de miles de colombianos que esperan que la suerte esté de su lado, al tiempo que continúa aportando recursos al sistema de salud regional mediante la legalidad y transparencia de sus sorteos.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

