Resultados de la Lotería del Cauca último sorteo del sábado 8 de noviembre: los números ganadores

La suerte vuelve a jugar este sábado 8 de noviembre con una nueva edición de la Lotería del Cauca, uno de los sorteos más esperados de cada semana en Colombia. En esta ocasión, el evento entregará un premio mayor de 8.000 millones de pesos, además de múltiples premios secos y aproximaciones que aumentarán las posibilidades de ganar para miles de jugadores en todo el país.

Como es habitual, el sorteo se realizará a las 11:00 de la noche, y odrá garantizar la transparencia mirando la transmisión de los resultados en tiempo real en directo por Canal 1, Telepacífico, o también por las plataformas digitales oficiales de la Lotería del Cauca en Facebook Live y YouTube Live, consolidando la confianza que esta lotería ha mantenido desde su fundación en 1982.

Resultados EN VIVO del sorteo número 2584 de la Lotería del Cauca:

Según la transmisión en vivo de la Lotería del Cauca, el ganador del premio mayor del sorteo del 7 de noviembre de 2025, que se convertirá en el nuevo millonario de la noche es:



Número ganador: (por actualizar)

(por actualizar) Serie: (por actualizar)

¿Cúal es el plan de premios y aproximaciones que ofrece la Lotería del Cauca?

Además del premio mayor, la Lotería del Cauca entregará varios premios por aproximaciones y combinaciones parciales del número ganador.

A continuación algunas de las categorías más destacadas:



Última cifra del número mayor: $34.197.398

Dos primeras cifras del número mayor: $28.915.680

Dos últimas cifras del número mayor: $28.915.680

Tres primeras cifras del número mayor: $65.060.244

Tres últimas cifras del número mayor: $65.060.244

Premio mayor en cualquier orden: $76.204.819

Serie del mayor: $171.430.361

Cabe recordar que todos los premios superiores a 48 UVT están sujetos a una retención en la fuente del 20 %, según la normativa tributaria vigente. Para calcular el valor neto, la entidad dispone de un simulador en su sitio web oficial.



¿Cómo participar en el próximo sorteo?

Jugar la Lotería del Cauca es sencillo y está al alcance de todos, el jugador debe escoger un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y una serie de tres dígitos. Además, los billetes pueden comprarse con su lotero autorizado de confianza o en línea, a través de la página web oficial de la Lotería del Cauca. Los interesados pueden adquirir una fracción por $4.000, o un billete completo por $16.000. En la modalidad virtual, el sistema permite elegir los números manualmente o usar la opción automática.

Desde su creación, la Lotería del Cauca ha tenido como propósito principal la generación de recursos para la salud pública del suroccidente colombiano, por lo que cada sorteo no solo representa una oportunidad de ganar, sino también una contribución directa al bienestar de miles de ciudadanos de la región.

