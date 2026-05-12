Resultados de la Lotería del Huila hoy, martes 12 de mayo de 2026: números ganadores

Como ocurre cada martes, la Lotería del Huila desarrolla una nueva edición de su tradicional sorteo, considerado uno de los más reconocidos en distintas regiones del país. La expectativa crece entre los jugadores que esperan acertar la combinación ganadora y llevarse alguno de los premios que entrega este juego de azar.



La lotería, conocida como “la de los martes de su fortuna”, mantiene una amplia participación de apostadores gracias a su trayectoria y a un plan de premios que incluye millonarios incentivos y aproximaciones.



Resultados Lotería del Huila hoy, 12 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo oficial de esta noche, estos serán los números ganadores correspondientes a la jornada:



Número ganador: XXXX

XXXX Serie: XXX

Los resultados oficiales deben verificarse únicamente a través de canales autorizados y plataformas oficiales de la entidad.



Plan de premios de la Lotería del Huila

Para esta edición, la Lotería del Huila mantiene un atractivo esquema de premios encabezado por un premio mayor de 2.000 millones de pesos.

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Además, el plan incluye:



Premio seco de 100 millones de pesos.

Premio seco de 60 millones de pesos.

Premio seco de 20 millones de pesos.

Premio seco de 10 millones de pesos.

Ganafijo sin serie de 4.518.072 pesos.

También existen premios por aproximaciones y coincidencias parciales, lo que amplía las posibilidades de ganar para los participantes.

¿Cómo se juega la Lotería del Huila?

El sistema de juego consiste en acertar un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos. Los jugadores pueden adquirir billetes completos o fracciones en puntos autorizados y distribuidores oficiales.



El valor del billete completo es de 8.000 pesos, mientras que las fracciones tienen un costo menor, lo que facilita la participación de distintos apostadores.



La comercialización se realiza tanto en puntos físicos como en plataformas autorizadas de apuestas y loterías.



Horario del sorteo

La Lotería del Huila juega todos los martes a las 11:00 de la noche. En caso de que el martes coincida con un día festivo, el sorteo puede trasladarse para el miércoles siguiente.

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La transmisión oficial se realiza por canales regionales y plataformas digitales de la lotería, donde los jugadores pueden seguir en tiempo real la revelación de los números ganadores.



¿Cómo reclamar un premio?

Los jugadores que resulten ganadores deben conservar el billete original en perfecto estado y verificar previamente los resultados en canales oficiales.

Para reclamar premios menores, el proceso puede hacerse en puntos autorizados o directamente con el distribuidor donde se adquirió el billete.

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En el caso de premios de mayor valor, el ganador deberá acercarse a las oficinas principales de la entidad con:



Billete original.

Documento de identidad.

Registro Único Tributario (RUT), si es requerido.

Además, los premios superiores al monto establecido por la ley están sujetos a descuentos por concepto de ganancia ocasional.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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Hcarrenb@caracoltv.com.co