Resultados Super Astro Luna hoy, martes 12 de mayo de 2026: números ganadores

El Super Astro Luna realiza este martes 12 de mayo de 2026 un nuevo sorteo que mantiene atentos a miles de jugadores en Colombia. Consulte aquí los resultados oficiales y verifique si la combinación de números y signo zodiacal coincide con su apuesta.



Este sorteo se caracteriza por una dinámica diferente frente a otros juegos de chance tradicionales, ya que combina un número de cuatro cifras con uno de los doce signos zodiacales. Esa mezcla entre cifras y astrología ha permitido que el juego mantenga una amplia comunidad de participantes en todo el territorio nacional.



Resultados Super Astro Luna hoy, 12 de mayo de 2026

Una vez finalice el sorteo oficial de esta noche, estos serán los resultados correspondientes al Super Astro Luna:



Número ganador: XXXX

XXXX Signo zodiacal: XXXX

Las autoridades recomiendan verificar los resultados únicamente en canales y plataformas oficiales autorizadas para evitar información errónea o posibles fraudes durante el proceso de reclamación.



¿Cómo jugar Super Astro Luna?

Participar en el Super Astro Luna es un proceso sencillo. Cada jugador debe elegir un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y asociarlo a uno de los doce signos zodiacales disponibles.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Asimismo, el sistema ofrece una modalidad automática en la que tanto el número como el signo son seleccionados al azar, permitiendo una participación rápida para quienes prefieren dejar la elección completamente en manos de la suerte.

El valor de la apuesta puede variar según la decisión del participante y las modalidades disponibles en los puntos autorizados.



Horarios del sorteo Super Astro Luna

El Super Astro Luna se juega todos los días y sus horarios cambian dependiendo de la jornada:



Lunes a viernes: 10:40 p.m.

Sábados: 10:42 p.m.

Domingos y festivos: 8:30 p.m.

Los resultados pueden seguirse mediante canales autorizados y plataformas digitales oficiales.



Plan de premios del Super Astro Luna

El esquema de premios depende del nivel de coincidencia entre el número y el signo zodiacal escogidos por el jugador.



Entre las principales categorías se encuentran:



Cuatro cifras y signo zodiacal: hasta 42.000 veces lo apostado.

hasta 42.000 veces lo apostado. Tres cifras y signo: hasta 1.000 veces la apuesta.

hasta 1.000 veces la apuesta. Dos cifras y signo: hasta 100 veces lo jugado.

Este sistema permite diferentes posibilidades de ganar y mantiene la expectativa entre los participantes que diariamente realizan sus apuestas.



¿Cómo reclamar un premio?

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el tiquete original en buen estado y sin alteraciones, ya que será el único documento válido para reclamar cualquier premio.

Publicidad

Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los montos de mayor valor requieren validaciones adicionales y trámites en oficinas principales.

Además, los premios superiores al monto establecido por la ley están sujetos a descuentos y retenciones por concepto de ganancia ocasional.

Publicidad

Con una nueva jornada en desarrollo, el Super Astro Luna continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia, manteniendo viva cada noche la expectativa de miles de jugadores que esperan acertar la combinación ganadora.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co