Resultados de la Lotería del Meta último sorteo hoy, miércoles 29 de abril: números ganadores

En la noche de este miércoles 29 de abril de 2026 se realiza un nuevo sorteo de la Lotería del Meta, uno de los juegos de azar más representativos de la región de los Llanos Orientales y con una amplia base de apostadores en distintas zonas del país. La jornada mantiene la expectativa entre los jugadores, quienes siguen atentos la transmisión oficial para conocer si su billete resulta ganador.

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El sorteo se desarrolla en su horario habitual y bajo estrictos controles de supervisión, lo que garantiza la transparencia del proceso. Como ocurre en cada edición, los resultados se conocen minutos después de finalizada la extracción, a través de los canales oficiales y puntos autorizados.



Resultados de la Lotería del Meta hoy, 29 de abril de 2026

Número ganador: por definir

Serie: por definir

(Esta información será actualizada una vez se publiquen los resultados oficiales del sorteo).

La Lotería del Meta se caracteriza por su arraigo en la cultura llanera y por su permanencia a lo largo de los años, consolidándose como una de las alternativas tradicionales para quienes buscan probar su suerte. Su formato mantiene la esencia de las loterías clásicas, con una combinación de número y serie como elementos clave para definir a los ganadores.



¿Cómo funciona la Lotería del Meta?

El juego consiste en la compra de un billete que contiene un número de cuatro cifras y una serie. Para obtener el premio mayor, es necesario acertar ambos elementos en la combinación exacta. Los jugadores pueden adquirir el billete completo o por fracciones, lo que facilita el acceso a una mayor cantidad de participantes.



Esta modalidad permite que la lotería mantenga una alta participación en cada sorteo, con jugadores que semana a semana buscan acertar la combinación ganadora.



Plan de premios de la Lotería del Meta

El sorteo cuenta con un atractivo plan de premios encabezado por un premio mayor que suele alcanzar cifras millonarias. Además, incluye una amplia distribución de premios secos que incrementan las probabilidades de ganar:

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Un premio seco de 300 millones de pesos.

Un premio seco de 200 millones de pesos.

Tres premios secos de 100 millones de pesos.

Siete premios secos de 50 millones de pesos.

Diez premios secos de 20 millones de pesos.

Veinte premios secos de 10 millones de pesos.

Adicionalmente, se contemplan premios por aproximaciones y coincidencias parciales, lo que permite que más jugadores puedan acceder a algún tipo de incentivo económico.

Recomendaciones para el cobro de premios

En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el billete original en buen estado, ya que este es el único documento válido para reclamar el premio. También se debe presentar un documento de identidad en los puntos autorizados o en las oficinas del operador, dependiendo del monto obtenido.

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Los premios de menor valor pueden cobrarse en distribuidores oficiales, mientras que los de mayor cuantía deben gestionarse directamente en las sedes principales. Es importante tener en cuenta que existe un plazo límite para reclamar los premios; de no hacerlo dentro del tiempo establecido, el derecho al cobro se pierde.

Con este nuevo sorteo, la Lotería del Meta continúa posicionándose como una de las más tradicionales del país, manteniendo viva la expectativa de miles de jugadores que cada semana apuestan por la suerte con la esperanza de cambiar su destino.