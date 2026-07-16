Resultados Dorado Tarde, último sorteo hoy 16 de julio de 2026: números ganadores

La expectativa se mantiene en todo su esplendor a mediados de julio para los seguidores de los juegos de azar en el centro del país. Este jueves, las balotas del Dorado Tarde vuelven a girar bajo la estricta vigilancia de los entes de control, convocando la intuición de miles de ciudadanos que buscan asegurar un respaldo económico inmediato. Este sorteo, respaldado por la Lotería de Bogotá, destaca en el panorama nacional por su transparencia operativa y por su impacto directo en el bienestar social, dado que un porcentaje de sus ventas se destina por ley al sistema de salud pública colombiana.



Números ganadores del Dorado Tarde

A continuación, se dispone del espacio oficial para consignar los resultados del sorteo de hoy, jueves 16 de julio:



Número Ganador: 9 - 9 - 7 - 3

La Quinta (balota adicional): 9

¿Cómo jugar al Dorado Tarde y cuál es el valor de la apuesta?

La gran fortaleza técnica de este juego radica en que se opera bajo la modalidad de chance o apuesta permanente. A diferencia de los billetes de lotería tradicional que exigen un costo fijo, aquí el apostador diseña su propia jugada de acuerdo con su presupuesto.

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Para participar, la persona debe elegir un número de cuatro cifras (comprendido entre el 0000 y el 9999). Es posible realizar apuestas desde un valor mínimo de $500 o $1.000 pesos (más el 19% del impuesto al valor agregado, IVA) en la red autorizada de terminales físicos de Paga Todo, o a través de sus canales digitales y aplicativos móviles de juego autorizados.



Plan de premios

La distribución de beneficios del Dorado Tarde se rige bajo la normatividad colombiana de juegos de suerte y azar, liquidando los premios sobre el valor neto jugado (excluyendo el IVA):



4 cifras (Directo): El ganador recibe 4.500 veces el valor de lo apostado.

El ganador recibe el valor de lo apostado. 3 cifras (Directo): Paga 400 veces el monto invertido.

Paga el monto invertido. 2 cifras (Pata): Retribuye 50 veces el valor de la apuesta.

Retribuye el valor de la apuesta. 1 cifra (Uña): Otorga 5 veces lo apostado.

Para quienes buscan elevar las probabilidades matemáticas de éxito, existe la opción del chance combinado, el cual permite ganar si las cifras seleccionadas aparecen en cualquier orden, reduciendo proporcionalmente la tasa de retorno pero facilitando el acierto.



Guía y requisitos para reclamar su premio

En caso de que la combinación de este jueves coincida con su tiquete, es indispensable cumplir con el siguiente protocolo para garantizar el cobro de su dinero:



Preservación del documento: El tiquete físico es un título valor al portador y la única prueba del juego. Debe conservarse libre de tachaduras, enmiendas, roturas o humedad. Identificación personal: El beneficiario debe presentar su cédula de ciudadanía original. No se admiten copias ni documentos provisionales sin validación. Lugares de cobro: Las sumas menores se liquidan inmediatamente en cualquier punto de la red autorizada. Si el premio supera el límite legal de 48 UVT (aproximadamente $2.259.000 pesos), el trámite se efectúa en las oficinas centrales de la concesionaria, donde se aplicará la retención del 20% por concepto del impuesto a las Ganancias Ocasionales. Término de caducidad: De conformidad con la Ley 1393, el ganador dispone de un plazo máximo de un año calendario para hacer efectivo el cobro antes de que los recursos expiren.

El nombre del sorteo hace un tributo directo a la mítica leyenda prehispánica de El Dorado, la cual situaba un imperio de inmensa riqueza en la Sabana de Bogotá y la laguna de Guatavita. Creado originalmente como una opción de juego diario bajo la administración de la Lotería de Bogotá, la marca se consolidó con el paso del tiempo hasta conformar una familia de sorteos (Mañana, Tarde, Noche y Festivos), manteniendo intacto su compromiso de canalizar recursos hacia la salud de los colombianos.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.