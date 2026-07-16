Habla fotógrafo que hizo la foto de Messi y Lamine Yamal cuando el español era tan solo un bebé

El fotógrafo catalán Joan Monfort es el autor de una de las imágenes más icónicas y virales de los últimos años en el mundo del fútbol: la fotografía en la que un joven Lionel Messi aparece bañando a un bebé de apenas unos meses que, casi dos décadas después, se convierte en una de las grandes figuras del fútbol mundial. Ese niño es Lamine Yamal, la estrella de la selección española que ahora está a las puertas de enfrentar al argentino en una final soñada.

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La historia adquiere una dimensión aún más especial porque el propio Yamal reconoce la admiración que siente por Messi desde su infancia. De hecho, durante una entrevista con DAZN, al observar la famosa fotografía tomada en 2007, reaccionó con humor y emoción: "Bueno, he crecido un poquillo y Leo también. Ojalá que pueda enfrentarme a Lionel Messi en la final, ya que no pudimos en la Finalissima", expresó el jugador español.



La imagen muestra a Messi, entonces con apenas 20 años y una larga cabellera característica de sus primeros años en el Barcelona, sosteniendo y bañando a un bebé durante una sesión fotográfica destinada a un calendario solidario del club catalán. En aquel momento nadie podía imaginar que ese niño terminaría convirtiéndose en una de las mayores promesas del fútbol internacional.

El protagonista involuntario de aquella instantánea es hoy una de las figuras más destacadas de la selección española. Casi diecinueve años después de aquella sesión, Yamal y Messi podrán encontrarse nuevamente, pero esta vez sobre el terreno de juego y como rivales en la lucha por un título mundial.



"No hay dinero que pague una foto como esa": fotógrafo de imagen de Messi y Yamal

La historia detrás de la fotografía fue contada por el propio Joan Monfort en una entrevista concedida a la agencia EFE hace dos años. Todo volvió a cobrar relevancia cuando en 2024 Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, compartió en Instagram una publicación que mostraba varias imágenes familiares de aquella sesión. En ellas aparecía el pequeño Yamal disfrutando de un baño de espuma en un barreño junto a su madre, Sheila Ebana, y un joven Messi.



A partir de esa publicación, la fotografía se convirtió rápidamente en un fenómeno viral. Hasta entonces, muy pocas personas conocían que ambos futbolistas habían coincidido en el mismo lugar y momento cuando Yamal era apenas un bebé. El dato había permanecido prácticamente desconocido durante años, guardado únicamente por la familia del jugador español.

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La coincidencia ha sido interpretada por muchos aficionados como una curiosa obra del destino. En una sola imagen quedaron reunidos dos futbolistas de generaciones distintas: uno considerado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos y otro llamado a liderar el futuro del fútbol mundial.

La importancia de aquella fotografía también es evidente para su autor. Sobre la imagen, Joan Monfort aseguró: "No hay dinero que pague una foto como esa". El fotógrafo añadió: "Además no sé si conseguiría hacerla, ni si es algo que se podría comprar con dinero".



"Baño de los dioses": el nombre de la foto de Messi y Lamine Yamal

Monfort explicó que desconocía por completo la identidad del bebé fotografiado. Fue un antiguo compañero del diario Sport, medio que impulsaba el calendario solidario, quien años después le hizo notar la enorme casualidad de la imagen, bautizada por algunos como el "baño de los dioses".

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Recordando el contexto de la sesión, el fotógrafo señaló: "Eran fotos para un calendario solidario en el cual participan todos los jugadores del Barcelona, en una de ellas participa Messi, que entonces no era ni mucho menos el jugador superconocido que es, un calendario con la participación de UNICEF".

La elección del pequeño Yamal también respondió al azar. La organización realizó un sorteo entre familias del popular barrio de Rocafonda, en Mataró, para seleccionar a los bebés participantes. Sobre ello, Monfort recordó: "La casualidad los unió, la foto podría haber sido con otro jugador, pero fue con Leo. Seguramente si la familia del bebé hubiera podido escoger, la foto hubiera sido con Ronaldinho, con Xavi o con Iniesta".

El fotógrafo también evocó cómo fue el momento en que Messi conoció al pequeño protagonista de la sesión. "Hay un momento que aparece Messi y se encuentra con un bebé. Messi tendría 20 años, el bebé, 8 meses. Seguramente era el primer bebé que Leo había tenido en sus brazos y claro, la interacción entre ambos fue complicada", relató.

Hoy, el simbolismo de aquella fotografía es todavía más poderoso. Messi, que durante este Mundial ha cumplido 39 años, se encuentra en la recta final de una carrera legendaria. Yamal, que celebró sus 19 años el pasado 13 de julio y luce el dorsal 19, el mismo número con el que debutó Messi en el Barcelona, representa la nueva generación. El domingo, ambos podrían protagonizar un enfrentamiento histórico con un título mundial en juego, cerrando un círculo que comenzó con una fotografía que nadie imaginó que se convertiría en una leyenda del fútbol.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE