Policía mexicano grabó conmovedor video antes de caer de un puente y perder la vida

Hay conmoción en México ante el terrible fallecimiento del oficial Orlando García Maciel, un agente de 27 años que perdió la vida el pasado 14 de julio tras lanzarse de un puente. Aunque todavía hay detalles por aclarar en su caso, el joven policía dejó un video grabado en el que habló sobre la salud mental y arrojó algunas luces sobre la decisión que tomó sobre su vida.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

García Maciel era un policía de tránsito activo en el municipio de León, Guanajuato. Al momento de su muerte, el pasado martes a las 11:00 de la mañana en la parte alta del distribuidor vial Juan Pablo II, en la salida a Silao, el hombre portaba su uniforme y se encontraba prestando servicio. La caída al vacío fue de más de 25 metros, causando su muerte instantáneamente.



El video póstumo del agente mexicano

Lo que se sabe sobre la muerte del oficial de 27 años es que detuvo su patrulla en el carril superior del distribuidor y se subió al barandal sin dar tiempo de reacción a sus compañeros y otros conductores presentes. A pesar de que varios de ellos intentaron convencerlo de que se bajara y desistiera de sus planes, nadie logró detener su caída fatal al vacío.

Tras su fallecimiento, en redes sociales se hizo viral un video que el agente dejó grabado en su celular. Orlando García Maciel aparecía en la grabación sentado en el asiento del conductor de la patrulla, con su uniforme y habló con bastante calma. El uniformado hizo un llamado de atención sobre la salud mental, les dejó un mensaje a sus seres queridos y una reflexión a quienes vieran su video.



"Por favor, siempre tomen como primordial su salud mental y no dejen que nadie juegue con ustedes, que sus emociones dependan de ellos. Quiéranse, cuídense mucho, estén con su familia, valórense", expresó el oficial. Luego agregó un mensaje para sus conocidos, pidiéndoles que respetaran su decisión y que no pensaran que estaba mal.



Publicidad

En la grabación, Orlando García hablaba como si ya estuviera muerto. "Yo les quiero pedir algo a las personas que me llegaron a tener cierta estima, que no se pongan tristes por esto que hice. Ya llevaba yo mucho tiempo con una depresión silenciosa que me terminó consumiendo y opté por tomar las peores decisiones. Pero ya estoy tranquilo, ya estoy descansando, ya por fin mi mente dejó de sonar".

Concluyó su video con una petición: "Quédense con los buenos recuerdos, con las buenas anécdotas y el día que me recuerden, cuando decir: ‘Ese Maciel era un buen tipo’".



¿Quién era el oficial Orlando García Maciel?

La muerte del uniformado mexicano Orlando García, de apenas 27 años, causó conmoción en todo México y, especialmente, en la Policía de ese país. Sus palabras en la grabación se han interpretado en redes sociales como un llamado a cuidar la salud mental de los funcionarios de la institución.

Publicidad

Se sabe que dio sus primeros pasos en la institución en el 2019 como integrante del Tránsito Municipal. A lo largo de los años, compartía con orgullo fotos de su labor en el municipio de León y, en algunas ocasiones, también dejaba mensajes en los que manifestaba no sentirse del todo bien emocionalmente.

La última publicación de García Maciel en redes sociales fue el pasado 1 de mayo, con algunas instantáneas de él trabajando con su uniforme y en su patrulla. Los comentarios de dicha publicación ya reflejan la conmoción que ha causado su muerte: "Dios te bendiga hermano, no te conocí pero tus ojos estaban decididos, encontraste la paz a tu forma y tu tranquilidad"; "No te juzgo por lo que tuviste que pasar, descansa en paz"; "Buen viaje amigo, te extrañaré mucho".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co