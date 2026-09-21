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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados de Lotería de Cundinamarca, Tolima y Baloto: premios último sorteo hoy, 21 de septiembre

Resultados de Lotería de Cundinamarca, Tolima y Baloto: premios último sorteo hoy, 21 de septiembre

Cundinamarca, Tolima y Baloto tienen este lunes una nueva jornada de sorteos. Consulte aquí los números ganadores, las series y las superbalotas.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 21 de sept, 2026
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Lotería de Cundinamarca, Tolima, Baloto y MiLoto 25 mayo 2026: resultados
Lotería de Cundinamarca, Tolima, Baloto y MiLoto 25 mayo 2026: resultados -
Getty Images/ Lotería de Cundinamarca, Tolima y Baloto

Este lunes 21 de septiembre de 2026 se realizan nuevos sorteos de la Lotería de Cundinamarca, la Lotería del Tolima y Baloto, juegos de azar que entregan diferentes premios y cuentan con mecanismos distintos para definir a sus ganadores. En el caso de las loterías tradicionales, los jugadores deben revisar no solo el número de cuatro cifras, sino también la serie cuando corresponda.

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Lotería de Cundinamarca

La Lotería de Cundinamarca tiene programado para este lunes un nuevo sorteo, en el que está en juego diferentes premios secos. Resultado del premio mayor:

  • Número ganador:
  • Serie:
  • Premio mayor: $10.000 millones

El sorteo está programado para las 11:15 de la noche. Además del premio mayor, los participantes pueden revisar los resultados de los diferentes secos incluidos en el plan de premios.

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Lotería del Tolima

La Lotería del Tolima también tendrá este lunes una nueva jornada, con un premio mayor de $3.500 millones, además de otros premios distribuidos en diferentes categorías. Resultado del premio mayor:

  • Número ganador:
  • Serie:
  • Premio mayor: $3.500 millones

El sorteo se realiza habitualmente a las 10:30 p. m. y los jugadores deben conservar el billete o la fracción para verificar posteriormente si obtuvieron algún premio.

Baloto y Revancha

Baloto y Baloto Revancha también tienen una nueva jornada este lunes 21 de septiembre. Para esta fecha, el acumulado de Baloto es de $58.400 millones, mientras que Revancha cuenta con $2.000 millones.

Resultado Baloto

  • Números ganadores:
  • Super Balota:

Resultado Baloto Revancha

  • Números ganadores:
  • Super Balota:

A diferencia de las loterías tradicionales, Baloto se juega con cinco números y una Super Balota. Los resultados de Revancha se verifican mediante su combinación correspondiente y el tiquete participante.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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