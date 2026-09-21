Resultados de Lotería de Cundinamarca, Tolima y Baloto: premios último sorteo hoy, 21 de septiembre

Este lunes 21 de septiembre de 2026 se realizan nuevos sorteos de la Lotería de Cundinamarca, la Lotería del Tolima y Baloto, juegos de azar que entregan diferentes premios y cuentan con mecanismos distintos para definir a sus ganadores. En el caso de las loterías tradicionales, los jugadores deben revisar no solo el número de cuatro cifras, sino también la serie cuando corresponda.

Lotería de Cundinamarca

La Lotería de Cundinamarca tiene programado para este lunes un nuevo sorteo, en el que está en juego diferentes premios secos. Resultado del premio mayor:



Número ganador:

Serie:

Premio mayor: $10.000 millones

El sorteo está programado para las 11:15 de la noche. Además del premio mayor, los participantes pueden revisar los resultados de los diferentes secos incluidos en el plan de premios.

Lotería del Tolima

La Lotería del Tolima también tendrá este lunes una nueva jornada, con un premio mayor de $3.500 millones, además de otros premios distribuidos en diferentes categorías. Resultado del premio mayor:



Número ganador:

Serie:

Premio mayor: $3.500 millones

El sorteo se realiza habitualmente a las 10:30 p. m. y los jugadores deben conservar el billete o la fracción para verificar posteriormente si obtuvieron algún premio.



Baloto y Revancha

Baloto y Baloto Revancha también tienen una nueva jornada este lunes 21 de septiembre. Para esta fecha, el acumulado de Baloto es de $58.400 millones, mientras que Revancha cuenta con $2.000 millones.



Resultado Baloto

Números ganadores :

: Super Balota:

Resultado Baloto Revancha

Números ganadores:

Super Balota:

A diferencia de las loterías tradicionales, Baloto se juega con cinco números y una Super Balota. Los resultados de Revancha se verifican mediante su combinación correspondiente y el tiquete participante.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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