¿Busca empleo en Bogotá? Abren 480 vacantes para ventas, cocina, producción y más: cómo postularse

La búsqueda de empleo continúa con nuevas oportunidades para quienes viven en Bogotá y están interesados en vincularse a empresas de diferentes sectores. Durante este martes 22 y miércoles 23 de septiembre de 2026, la estrategia Talento Capital tendrá dos jornadas de selección, una virtual y otra presencial, que reúnen 480 vacantes laborales. Las convocatorias son promovidas por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, en alianza con diferentes empresas.

Las ofertas están dirigidas principalmente a personas con estudios de bachillerato, formación técnica o tecnológica. Además, hay cargos en los que se puede participar sin acreditar experiencia laboral previa. Para quienes estén interesados en alguna de estas oportunidades, es importante revisar con anticipación los requisitos, horarios y modalidad de cada convocatoria. También se recomienda contar con una hoja de vida actualizada y realizar el proceso únicamente mediante los canales indicados por la Agencia Distrital de Empleo.



50 vacantes para asesores comerciales este martes 22 de septiembre

La primera jornada se realizará de manera virtual este martes 22 de septiembre y contempla 50 vacantes para asesores y asesoras comerciales. La convocatoria se desarrolla junto con la empresa Grupo COS S.A.S. y está dirigida a personas que tengan como mínimo formación de bachillerato. También pueden participar quienes cuenten con estudios técnicos o tecnológicos.

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Uno de los aspectos de esta oferta es que no se exige experiencia laboral, por lo que puede ser una alternativa para personas que están buscando su primera oportunidad en este tipo de cargos. Entre las funciones asociadas a las vacantes se encuentran las actividades comerciales, la atención a clientes, la búsqueda de nuevos usuarios y el contacto telefónico. La jornada de selección se llevará a cabo entre las 9:00 a. m. y las 11:00 a. m. Quienes quieran participar deberán conectarse a través de Google Meet en el horario establecido, con el siguiente link.

430 vacantes en Bogotá para cargos de cocina, producción y transporte

La segunda jornada está programada para el miércoles 23 de septiembre y tendrá una modalidad presencial en la localidad de Chapinero. En esta oportunidad se ofrecen 300 vacantes para diferentes cargos relacionados con servicios y gastronomía. La convocatoria se realiza con la empresa GATEGOURMET S.A.S. Entre los puestos disponibles se encuentran:



Auxiliares de cocina.

Auxiliares de panadería.

Auxiliares de bodega.

Auxiliares de planta.

Auxiliares de producción.

Conductores y conductoras.

En el caso de los cargos de conducción, se solicita contar con licencia de conducción C2 o C3. La convocatoria está dirigida a personas con formación de bachillerato, técnica o tecnológica, de acuerdo con el cargo al que quieran postularse. La jornada presencial tendrá lugar el miércoles 23 de septiembre, entre las 9:00 a. m. y las 11:00 a. m., en la calle 59 #13-33, en la localidad de Chapinero. Las personas interesadas deben realizar previamente el proceso de inscripción indicado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y acudir al lugar en el horario establecido.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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