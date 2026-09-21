Resultados de la Lotería de Cundinamarca hoy 21 de septiembre de 2026: revise si su billete ganó

La Lotería de Cundinamarca realiza este lunes 21 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo, en el que los jugadores podrán consultar el número ganador, la serie y los demás datos correspondientes a la jornada. El plan de premios supera los $28.071 millones y tiene como principal atractivo un premio mayor de $10.000 millones.

Para determinar si un billete obtuvo alguno de los premios, es importante revisar no solo las cuatro cifras del número, sino también la serie correspondiente.



¿Cuánto paga la Lotería de Cundinamarca?

El plan de premios contempla diferentes categorías, cuyos valores dependen de las coincidencias obtenidas por el jugador y de si la serie corresponde a la ganadora.

Entre los premios contemplados se encuentran:



Premio mayor: $10.000 millones.

Balsa Millonaria: $500 millones con serie.

Tunjo de Oro: $300 millones con serie.

Guaca Secreta: $100 millones con serie.

Tres Tesoros: tres premios de $50 millones con serie.

20 Tesoros: premios de $20 millones con serie.

35 Tesoros: premios de $10 millones con serie.

El juego también contempla premios por coincidencias parciales con las cifras del premio mayor. Por ejemplo, acertar la última cifra puede representar $40.000 cuando coincide la serie y $5.000 cuando esta es diferente.



La Lotería de Cundinamarca realiza transferencias de los recursos provenientes de sus operaciones al sector de la salud pública, de acuerdo con las disposiciones aplicables a este tipo de juegos.



Resultado de la Lotería de Cundinamarca de hoy

El sorteo de la Lotería de Cundinamarca correspondiente a este lunes 21 de septiembre de 2026 tiene como resultado:



Número ganador: pendiente

pendiente Serie: pendiente

¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?

Los sorteos de la Lotería de Cundinamarca se realizan habitualmente los lunes a las 11:15 de la noche. En caso de que el lunes corresponda a un día festivo, la jornada se lleva a cabo el siguiente día hábil.



¿Cómo comprobar si ganó?

Una vez publicados los resultados, el jugador debe comparar las cuatro cifras de su billete con el número ganador y verificar también la serie. El número del sorteo es otro de los datos que debe revisarse para confirmar la información correspondiente al billete.

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Se recomienda conservar el billete en buen estado, pues es el documento necesario para acreditar un eventual premio.

¿Cómo reclamar un premio?

Para premios superiores a $10 millones, el pago se realiza directamente en las oficinas de la Lotería de Cundinamarca. Entre los documentos solicitados se encuentran el billete ganador, la cédula de ciudadanía, el Registro Único Tributario (RUT) y una certificación bancaria, además de la documentación requerida para el trámite.

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Cuando se trata de premios inferiores a $10 millones, el cobro puede realizarse en puntos de distribución autorizados, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada categoría.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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