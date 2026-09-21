Números ganadores Super Astro Luna último sorteo de hoy, lunes 21 de septiembre: ¿acertó?

El icónico sorteo del Super Astro Luna vuelve a concitar la atención de miles de apostadores en toda Colombia con la emisión de sus jugadas nocturnas. Los apostadores aguardan la confirmación del número y el signo zodiacal correspondientes a este 21 de septiembre de 2026.

¿Qué número cayó en el Super Astro Luna este 21 de septiembre de 2026?

A continuación se detalla la combinación ganadora oficial reportada por la administración del juego de azar para la noche de hoy:



Número ganador :

: Signo zodiacal:

Los ciudadanos que hayan acertado las cifras en el orden estricto de izquierda a derecha junto con la coincidencia del elemento zodiacal podrán acercarse a los puntos de venta autorizados para hacer efectivo el cobro del premio.

¿Cómo verificar las jugadas y certificar los aciertos?

La verificación formal de los boletos adquiridos debe llevarse a cabo a través de las plataformas digitales de la entidad o mediante la red de distribuidores oficializados. Cada tiquete emitido cuenta con un código impreso y medidas de seguridad que validan la autenticidad de la apuesta realizada.



Las modalidades de premiación del Super Astro Luna contemplan pagos escalonados de acuerdo con el número de aciertos obtenidos en el tiquete comercializado:

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Cuatro cifras en el orden exacto más el signo zodiacal seleccionado.

Tres últimas cifras en el orden exacto más el signo zodiacal seleccionado.

Dos últimas cifras en el orden exacto más el signo zodiacal seleccionado.

Es fundamental conservar el boleto en perfecto estado, libre de tachaduras, enmiendas o quemaduras que impidan la correcta lectura del código de barras, dado que constituye el único documento válido para el reclamo del dinero.

Cobro de premios y descuentos por retención en la fuente

En Colombia, la entrega de incentivos económicos derivados de los juegos de suerte y azar está regulada por el Estatuto Tributario. Cuando la cifra obtenida supera los límites fijados por las autoridades financieras en Unidades de Valor Tributario (UVT), se aplican retenciones bajo el concepto de ganancias ocasionales.

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La normativa actual establece una deducción impositiva del 20% sobre el valor bruto del premio a partir del monto mínimo estipulado para el año fiscal en curso. Los administradores del juego descuentan automáticamente dicho porcentaje al momento de realizar la liquidación y entregan el comprobante de retención respectivo al apostador.

Para los montos menores, el trámite puede completarse directamente en las sucursales de la red comercial con la presentación de la cédula de ciudadanía original y el billete premiado. Cuando las sumas alcanzan valores elevados, el procedimiento requiere la validación en la sede central del concesionario y el procesamiento mediante transferencia bancaria o cheque de gerencia.

La importancia de apostar en el marco de la legalidad

El desarrollo de los juegos de suerte y azar en el territorio colombiano se encuentra vigilado y regulado por Coljuegos, la empresa industrial y comercial del Estado encargada de fiscalizar el sector. Optar por la compra de tiquetes en la red legal garantiza la transparencia de cada uno de los sorteos y protege los derechos de los consumidores frente a eventuales fraudes.

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Así mismo, la explotación legal de este tipo de juegos genera recursos destinados de manera exclusiva a la financiación del sistema de salud pública del país. La comercialización no autorizada o la participación en rifas informales constituye un delito y priva a los territorios de aportes económicos para la atención médica de la población más vulnerable. Se sugiere a los usuarios verificar que los establecimientos cuenten con los sellos y autorizaciones correspondientes expedidos por la autoridad reguladora antes de realizar cualquier transacción dineraria.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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