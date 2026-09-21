¿Le acertó? Resultados de Baloto y Revancha hoy, lunes 21 de septiembre de 2026

Este lunes 21 de septiembre de 2026 se realiza una nueva jornada de Baloto y Baloto Revancha en Colombia. Los jugadores podrán consultar los números ganadores de ambos sorteos una vez finalice la transmisión y sean publicados oficialmente.

La jornada corresponde al sorteo número 2712. Para este lunes, Baloto tiene un acumulado de $59.600 millones, mientras que Revancha llega a $2.600 millones, de acuerdo con la información publicada por el operador.

¿A qué hora juega Baloto y Revancha?

Baloto realiza sus sorteos los lunes, miércoles y sábados entre las 11:00 y las 11:15 de la noche. Las jornadas son transmitidas en vivo por Canal 1. Para este lunes 21 de septiembre, tanto Baloto como Revancha hacen parte de la programación correspondiente a la jornada nocturna de juegos de azar.



¿Cómo jugar Baloto y Revancha?

Participar en Baloto y Revancha es sencillo. El jugador debe realizar una apuesta de Baloto por $6.000 y seleccionar sus números ( 5 números del 1 al 43 y una Superbalota del 1 al 16). Si además quiere participar en Revancha, puede hacerlo con los mismos números de Baloto y pagar un valor adicional.



Para jugar Revancha es necesario haber realizado primero la apuesta de Baloto.



Resultados de Baloto hoy

El sorteo de Baloto de este lunes 21 de septiembre tiene como ganador los números:



Números ganadores: 04 - 23 - 22 - 15 -17

04 - 23 - 22 - 15 -17 Superbalota: 10

Resultado de Baloto Revancha hoy

El acumulado anunciado para esta jornada es de $2.600 millones.



Números ganadores: 40 - 05 - 33 - 36 - 32

Superbalota: 04

¿Cuánto cuesta jugar Baloto y Revancha?

La apuesta de Baloto tiene un valor de $6.000, IVA incluido. Si el jugador desea participar también en Revancha, debe pagar $3.000 adicionales, por lo que el valor total de una jugada de Baloto más Revancha es de $9.000.



De acuerdo con la información del operador, estos valores incluyen el IVA del 19 % en los departamentos de Colombia, con excepción de San Andrés.

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¿Qué es Baloto?

Baloto es un juego de tipo loto en línea de suerte y azar. La apuesta permite participar por un acumulado multimillonario que parte de $4.300 millones y puede aumentar en cada sorteo cuando no hay un ganador del acumulado.

¿Cómo comprobar los resultados?

Una vez publicados los números ganadores, los jugadores pueden comparar las cifras de su tiquete con las combinaciones oficiales de Baloto y Revancha. El operador también dispone de un verificador de resultados para consultar si una jugada obtuvo algún premio.

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Es importante conservar el tiquete y verificar los números directamente con la información oficial antes de realizar cualquier trámite relacionado con un posible premio.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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