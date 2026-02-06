Resultados de Lotería del Risaralda último sorteo viernes 6 de febrero de 2026: números ganadores

La Lotería de Risaralda realiza este viernes 6 de febrero de 2026 un nuevo sorteo, uno de los más esperados en el Eje Cafetero y en distintas regiones del país. El juego, que se desarrolla en horario nocturno y es seguido por miles de apostadores, entrega premios por más de $6.000 millones de pesos, incluido su atractivo premio mayor

El sorteo de hoy corresponde a la edición semanal de la Lotería de Risaralda y se transmite en vivo a las 11:00 p.m., permitiendo que los jugadores conozcan en tiempo real los resultados oficiales. Como es habitual, el evento cuenta con estrictos controles de seguridad y supervisión para garantizar la transparencia del proceso.



El billete completo de la Lotería de Risaralda tiene un valor de $12.000 pesos colombianos, mientras que cada fracción cuesta $4.000 pesos. Esta modalidad facilita la participación de los jugadores, quienes pueden adquirir una o varias fracciones de acuerdo con su presupuesto, aumentando así sus opciones de ganar.



Resultados Lotería de Risaralda último sorteo 6 de febrero de 2026

Números ganadores:

Serie:

La estructura de premios de la Lotería de Risaralda incluye un robusto plan que contempla tanto el premio mayor como una amplia variedad de premios secos y aproximaciones. Entre los principales se encuentran:



Premio Mayor: $2.333.333.333

Seco El Gordo de la Risaralda: $300.000.000

Seco Ángel de la Suerte: $200.000.000

Seco Mula Millonaria: $150.000.000

Seco Milagro Millonario: $80.000.000

3 Secos Guaca de Oro: $60.000.000 cada uno

5 Secos Cofre de Diamantes: $50.000.000 cada uno

3 Secos Trébol de la Fortuna: $40.000.000 cada uno

5 Secos de Perla: $35.000.000 cada uno

11 Secos Cosecha Millonaria: $30.000.000 cada uno

Además, el plan de premios contempla incentivos adicionales como aproximaciones con y sin serie, así como premios especiales como el “Gemelo Millonario” y el “Pal Mercado”.



¿Cómo se juega la Lotería de Risaralda?

Para participar, el jugador debe adquirir un billete que contiene cuatro cifras y una serie. El premio mayor se entrega al billete que coincida de manera exacta con el número y la serie sorteados. Los premios secos y las aproximaciones se asignan según las reglas establecidas en el plan oficial de premios.



El sorteo se realiza mediante baloteras neumáticas de última tecnología, lo que asegura igualdad de condiciones para todos los números en juego. El procedimiento es vigilado por auditores y testigos designados, y los resultados se publican posteriormente en los canales oficiales de la Lotería de Risaralda y en medios de comunicación.



¿Dónde comprar el billete?

Los interesados pueden adquirir el billete de la Lotería de Risaralda en puntos de venta autorizados en todo el país, incluyendo agencias, loteros identificados y establecimientos comerciales. También está disponible la compra en línea a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, como Lottired y Loticolombia. Se recomienda conservar el billete en buen estado, ya que documentos deteriorados o ilegibles no son válidos para reclamar premios.



¿Cómo reclamar el premio?

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto obtenido.



Premios menores pueden reclamarse directamente en agencias autorizadas, presentando el billete original y el documento de identidad.

pueden reclamarse directamente en agencias autorizadas, presentando el billete original y el documento de identidad. Premios mayores deben reclamarse en la sede de la Lotería de Risaralda, en Pereira, donde se realiza la verificación del billete, el diligenciamiento de formatos oficiales y la validación de requisitos legales antes de efectuar el pago, generalmente mediante transferencia bancaria.

La Lotería de Risaralda destina una parte significativa de sus ingresos al fortalecimiento del sistema de salud y a proyectos sociales en el departamento, lo que convierte cada sorteo en un aporte directo al bienestar de la comunidad.

