Frente frío azotará Colombia este fin de semana: zonas en alerta y recomendaciones del Ideam

Diferentes entidades como el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la Dirección General Marítima (Dimar) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), alertaron sobre la llegada de un segundo frente frío al mar Caribe, fenómeno que generará un incremento en las precipitaciones, la intensidad del viento y el oleaje durante los días 6, 7, 8 y 9 de febrero.

La directora del Ideam, Ghisliane Echeverry Prieto, habló para Noticias Caracol En Vivo y explicó que el frente frío "es un fenómeno que es bastante usual. Cuando estamos en invierno en el hemisferio norte, son varios frentes fríos que pueden ocurrir, que son masas de aire frío que se van desplazando, causando bajas de temperatura o incluso aumento de lluvias (...) Tuvimos uno la semana pasada con el que hubo un impacto, aumentando de manera importante las lluvias, sobre todo en la costa Caribe".



La funcionaria contó que ese primer frente frío ya se alejó, por lo que en días recientes hubo un aumento del tiempo seco. Sin embargo, ahora se acerca un segundo frente frío, que afectará el clima en el territorio colombiano durante los próximos días. "Tenemos también otro frente frío que está incidiendo, especialmente sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia y de la costa Caribe. Se va a extender ese impacto durante este fin de semana", aseguró Echevery Prieto.



En un comunicado conjunto entre el Ideam, la Dimar y la UGRD, se advirtió sobre un aumento generalizado de las lluvias, que comenzará entre el 6 y el 7 de febrero en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, con especial atención en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar y La Guajira.

El segundo frente frío afecta principalmente a la región Caribe

La directora del Ideam dijo que este segundo frente frío afecta principalmente a la región Caribe de Colombia, especialmente el occidente de esta zona. "El resto del país no se ve necesariamente afectado por este frente frío y las lluvias que estamos teniendo en otras regiones se deben a otros fenómenos meteorológicos", contó. En días pasados, la funcionaria dijo que el año comenzó con unas condiciones Tipo La Niña para Colombia, fenómeno que se caracteriza por un enfriamiento del océano Pacífico tropical.

"Lo iniciamos también con otros fenómenos meteorológicos como la oscilación de Madden-Julian favorable para lluvias", agregó, indicando la incidencia de las "ondas que revisten gran importancia en el proceso de predicción climática, ya que pueden amortiguar o intensificar los procesos propios de la escala interanual".

Durante su diálogo con este medio, indicó que algunos fenómenos transitorios, que duran unos días, han estado aumentando la nuvosidad en el país. "El día de hoy hemos tenido principalmente un tiempo también seco. Tendremos algunas lluvias el fin de semana y esperaríamos que ya durante la próxima semana empiecen estas lluvias a disminuir de manera paulatina para ya entrar en la normalidad de la época de febrero, que es de menos lluvias".

Alerta por incremento de oleaje y viento en el mar Caribe

El capitán de Navío Alexis Grattz, director de la Dirección General Marítima, también habló para Noticias Caracol En Vivo y advirtió que el incremento de oleaje y vientos tendrán una afectación directa en las islas de Colombia. "Este fenómeno traerá una interacción que favorecerá el desarrollo de precipitaciones de carácter intermitente, principalmente sobre los sectores del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como de los callos del norte para las próximas 48 a 72 horas", indicó el funcionario.

"La Dimar prevé un incremento significativo del viento y el oleaje entre el 6 y el 9 de febrero, con presencia de mar de leva en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Islas Cayos del Norte y desde el golfo de Urabá hasta La Guajira", explicaron en el comunicado. Por su parte, la UNGRD mantiene activa la coordinación con los Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo ante la probabilidad de inundaciones, crecientes súbitas y deslizamientos en todo el país.

Grattz también explicó el fenómeno conocido como mar de leva o mar de fondo. "Es un fenómeno que técnicamente tiene nombre de mar de fondo y es precisamente por la interacción lejana de estas ondas que hacen que se incremente la altura de la ola y por su movimiento a través de todo el océano. Para este caso el mar Caribe llegan con suficiente fuerza y afectan las costas, principalmente en aquellas zonas donde no hay defensas naturales, pues tienen gran probabilidad de afectación principalmente sobre las playas o sobre las viviendas y poblaciones que están cercanas hacia el mar", contó.

"Entre el 6 y el 8 de febrero se pronostican vientos entre 17 y 20 nudos y alturas de ola entre 2,5 y 3,1 metros en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como oleaje entre 1,5 y 2,0 metros en sectores costeros de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena y La Guajira. Estas condiciones podrían generar un fenómeno de mar de leva entre el 7 y el 9 de febrero", alertó la Dimar sobre el oleaje.



Advierten de creciente del río Sinú por fuertes lluvias

La funcionaria del Ideam dijo que el departamento de Córdoba se ha visto afectado por la influencia del frente frío. "También esperamos lluvias importantes en los próximos días. De hecho, hoy desde el Ideam hemos emitido un comunicado especial relacionado con las condiciones del río Sinú, que sigue en alerta importante sobre todo por crecientes súbitas, por desbordamientos en el departamento", aseguró.

La entidad ha venido realizando seguimiento permanente a la condición actual del río Sinú en los siguientes puntos: a la altura de la Finca Nueva Colombia ubicada en la vía Montería – Las Palomas), en la cabecera municipal de Montería y en el corregimiento de Cotocá Abajo, municipio de Lorica. "Se realizó un pronóstico hidrológico con base en las condiciones extremas de creciente asociadas al rebose de la presa de Urrá, ubicada en la parte alta del río Sinú", se lee en el comunicado extraordinario.

Con el análisis se efectuó la simulación del tránsito de las crecientes con la información disponible hasta el momento, proyectando diferentes escenarios de acuerdo con los pronósticos meteorológicos. Se hicieron dos escenarios de pronóstico hidrológico para prepararse ante eventuales emergencias: el primero, asumiendo descargas del embalse coherentes con las precipitaciones esperadas y los niveles actuales del embalse (estimación aproximada); y el segundo, con base en el pronóstico del modelo GEOGloWS.

El Ideam dio varias recomendaciones tras conocerse los resultados de ambos posibles escenarios: "Considerando el segundo escenario como el más probable —con base en las magnitudes del pronóstico y en comparación con los valores excepcionalmente altos registrados durante el fin de semana anterior— se estima que las precipitaciones esperadas no alcanzarán la misma magnitud, ubicándose aproximadamente en rangos de 10 a 30 mm/día", aseguraron.

Recomendaron a la ciudadanía, pescadores y usuarios de pequeñas embarcaciones, consultar la información emitida por la Capitanía de Puerto y los comunicados del SNGRD. "Se prevé que se mantengan niveles altos en el río Sinú durante los próximos días, con una posible reducción de las descargas una vez disminuyan las lluvias entre el 9 y el 11 de febrero".

Pronóstico del clima para este fin de semana

El Ideam compartió su pronóstico de clima para este fin de semana, que va desde este viernes hasta el domingo:



Viernes 6 de febrero

Durante el final de la tarde y la noche se pronostica un aumento generalizado de las lluvias en las regiones Caribe, Andina y Pacífica . Por su parte, en la región Amazónica se mantendrán las fuertes lluvias. En la región Orinoquía se prevén condiciones predominantemente secas en la región Orinoquía.

"Especial atención en zonas del golfo de Urabá, Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar, centro y sur de La Guajira, Antioquia, Norte de Santander, Eje Cafetero, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y sectores de Caquetá y Putumayo. Asimismo, se esperan lluvias fuertes en sectores del litoral central y occidental del mar Caribe colombiano. En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé un aumento en la intensidad de los vientos y el oleaje, acompañado de lluvias en diferentes momentos del día".



Sábado 7 de febrero

Se espera que se mantengan las lluvias fuertes en diversos sectores de la región Caribe, así como en el centro y sur de la región Pacífica, y en zonas dispersas de las regiones Andina y Amazónica . Las precipitaciones de mayor consideración se prevén en zonas del golfo de Urabá, Córdoba, Sucre, centro y sur de Bolívar y Magdalena, Atlántico, Cesar, La Guajira, Norte de Santander, oriente y sur de Santander, centro y norte de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, sur de Tolima y Huila, sur de Chocó y Valle del Cauca, oriente de Cauca, y en Nariño, Caquetá, Putumayo y Amazonas.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se mantendrá la intensidad de los vientos y el oleaje, aunque con una disminución en las lluvias.



Domingo 8 de febrero

Continuarán las lluvias en el occidente y sur de la región Caribe, en diferentes sectores de la región Andina, así como en zonas de la Amazonía . En la región Orinoquía se mantendrían condiciones secas. Las lluvias más intensas se proyectan y esperan para el golfo de Urabá, Córdoba, Sucre, centro y sur de Bolívar, inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, Antioquia, Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, occidente de Cundinamarca, oriente de Tolima, sur de Huila, sur de Chocó, Valle del Cauca, oriente y centro de Cauca y Nariño, así como en Caquetá, Amazonas, Vaupés y oriente de Guaviare. En San Andrés y Providencia, aunque se espera un predominio de tiempo seco, no se descartan algunas lluvias, especialmente en el área marítima (Figura 3).