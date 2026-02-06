Resultados de Lotería de Santander último sorteo del viernes 6 de febrero: los números ganadores

La Lotería de Santander realiza este viernes 6 de febrero de 2026 un nuevo sorteo semanal, uno de los más esperados por miles de apostadores en Colombia, quienes siguen atentos la definición del número ganador del premio mayor de $6.500 millones. El sorteo se lleva a cabo a las 11:00 de la noche y es transmitido en vivo a través del canal regional TRO y las plataformas digitales oficiales de la entidad.

La Lotería de Santander, reconocida por su tradición y solidez, cumple un papel fundamental en la financiación del sistema de salud pública del departamento. Con más de 98 años de trayectoria, esta empresa continúa consolidándose como una de las loterías más importantes del país, con sorteos que cada semana despiertan expectativas en jugadores de todas las regiones.



Resultados Lotería de Santander hoy 6 de febrero de 2026

Este viernes se celebra un nuevo sorteo de la Lotería de Santander, correspondiente a su edición semanal. A continuación, los resultados del premio mayor:



Números ganadores:

Serie:

Una vez se oficialicen los resultados, los apostadores podrán verificar si su billete coincide con el número y la serie ganadora para reclamar los premios correspondientes.



¿Cómo se juega la Lotería de Santander?

Participar en la Lotería de Santander es un proceso sencillo. Cada billete cuenta con:



Un número principal de cuatro cifras.

Una serie, que identifica el conjunto de billetes.

Tres fracciones, numeradas del 1 al 3, que pueden comprarse de forma individual o en conjunto.

Para ganar el premio mayor, el jugador debe acertar tanto el número como la serie. Además, existen múltiples premios secundarios conocidos como “secos” y diferentes modalidades de aproximaciones que permiten obtener ganancias sin necesidad de acertar el número completo.



El billete completo tiene un valor de $18.000 pesos, mientras que cada fracción cuesta $6.000 pesos, lo que facilita la participación según las posibilidades económicas de cada jugador.



Premios que entrega la Lotería de Santander

Además del premio mayor de $6.500 millones, la Lotería de Santander ofrece una amplia bolsa de premios secundarios:



Premio mayor: $6.500.000.000

1 premio seco de $700.000.000

2 premios secos de $500.000.000

3 premios secos de $300.000.000

4 premios secos de $200.000.000

7 premios secos de $100.000.000

20 premios secos de $50.000.000

10 premios secos de $20.000.000

15 premios secos de $10.000.000

También se entregan premios por aproximaciones, entre ellos el mayor invertido, las tres primeras cifras, las tres últimas cifras, las dos primeras, las dos últimas y combinaciones con serie, lo que amplía las posibilidades de ganar.



Los billetes de la Lotería de Santander pueden adquirirse en diferentes canales autorizados:



Puntos de venta físicos en todo el país.

Máquinas de chance de LotiColombia.

Oficinas de Efecty, Codesa y PagaTodo.

Plataformas digitales como Lottired, Lottorent y el sitio web oficial de la Lotería de Santander.

La entidad también dispone de una aplicación móvil para dispositivos Android e iOS, que permite comprar billetes de manera fácil y segura.



¿Cómo reclamar un premio?

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto obtenido:



Premios menores a $3.000.000: pueden reclamarse en agencias distribuidoras autorizadas o con el lotero.

pueden reclamarse en agencias distribuidoras autorizadas o con el lotero. Premios superiores a $3.000.000: deben reclamarse directamente en las oficinas de la Lotería de Santander, ubicadas en la Calle 36 No. 21-16, Bucaramanga, presentando el billete original y un documento de identidad válido.

Los premios están sujetos a las deducciones legales vigentes y deben reclamarse dentro del plazo de un año a partir de la fecha del sorteo. Los recursos no reclamados se destinan al sistema de salud, reafirmando el carácter social de esta tradicional lotería.

