Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / La pena que enfrentaría conductor involucrado en accidente en Bogotá: fue dejado en libertad

La pena que enfrentaría conductor involucrado en accidente en Bogotá: fue dejado en libertad

El conductor de la camioneta negra no se detuvo en un semáforo y causó un grave accidente que dejó una mujer muerta sobre la calle 63. Se conoció que tiene 20 años y no se encontraba en estado de embriaguez.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 6 de feb, 2026
El conductor de la camioneta negra tenía 20 años.
El conductor de la camioneta negra tenía 20 años.
Las autoridades siguen recolectando pistas sobre qué ocurrió tras el accidente en la calle 63 con carrera 17, nororiente de Bogotá, donde las cámaras de seguridad registraron a una camioneta negra pasando un semáforo en rojo a alta velocidad, colisionando con una motocicleta. Esta, fracciones de segundo después, chocó contra un poste y luego arrolló a una mujer que iba pasando por la zona, acompañada de una niña de 11 años y un niño de 6.

La mujer murió en el lugar de los hechos, mientras que los menores fueron trasladados a un centro médico cercano y sufrieron heridas leves. El conductor de la motocicleta, por otro lado, es un joven de 22 años que se encuentra en grave estado de salud en una Unidad de Cuidado Intensivos (UCI), y tiene una fractura en su cráneo, según contaron sus familiares a CityNoticias. Añadieron que el día de los hechos iba a empezar una especialización en economía.

El grave siniestro vial también dejó una fuga de gas en una vivienda cercana, que fue atendida por los bomberos de Bogotá. "Al llegar apoyamos las entidades de Secretaría de Salud para la atención del motociclista que se encontraba lesionado y de los menores. Ellos fueron trasladados por los recursos de Secretaría de Salud a la Clínica Al Country. Y tuvimos que controlar una fuga de gas que se ocasionó con el accidente por el daño en la cometida del gas natural de la edificación", indicó César Lara, comandante de la Estación de Bomberos de Chapinero, a Noticias Caracol.

¿Cuál sería la pena que pagaría el conductor involucrado?

Ahora bien, sobre el conductor de la camioneta que no se detuvo en el semáforo, se sabe que se llama Andrés Felipe Domínguez Pardo y tiene 20 años. El comparendo que se le impuso minutos después del choque indica que tendrá que responder por la infracción D04, la cual corresponde, según el Código Nacional de Tránsito, a “no detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de 'PARE' o un semáforo intermitente en rojo”.

Esta infracción tiene un costo para el 2026 de 1'266.101 pesos, según la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Además de la multa económica, también se adelanta un proceso judicial por la muerte de la mujer, por lo que se investiga por qué el joven pasó el semáforo en rojo, y si factores como el exceso de velocidad fueron determinantes.

La Policía de Tránsito ya descartó la posibilidad de que estuviera conduciendo bajo el efecto del alcohol, y el implicado fue dejado en libertad mientras avanzan las investigaciones. Además, en el comparendo quedó registrado que, si bien conducía el vehículo, no era el propietario del mismo.

Iván Cancino, abogado y docente de la Universidad del Rosario, explicó para Noticias Caracol que el conductor de 20 años podría enfrentar diversas penas de acuerdo con el delito que se le imponga: "Por ahora la investigación es por un homicidio culposo, ya que la persona, a pesar de infringir por lo menos dos normas de tránsito, no tenía la intención desde ningún punto de vista ni quería prever el resultado de la muerte o la lesión personal. Sin embargo, de presentarse otras evidencias a futuro, se podría variar la calificación de culposo a doloso".

En ese orden de ideas, Cancino manifestó que, si es imputado por homicidio culposo, pagaría una pena que no supere los "6 u 8 años" de cárcel, mientras que, si el delito es categorizado como doloso, la sentencia sería de 13 años en adelante. Cabe resaltar que por ahora las autoridades no han revelado detalles de cómo avanza el proceso judicial.

LAURA VALENTINA MERCADO
NOTICIAS CARACOL DIGITAL

