La esposa de uno de los escoltas asesinados del senador Jairo Castellanos está a punto de dar a luz

El senador Jairo Castellanos relató en Noticias Caracol cómo fue el ataque sin misericordia contra dos de sus escoltas, Wilmer Leal y Esmely Manrique, asesinados por presuntos guerrilleros del Eln.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El Gobierno nacional ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita dar con los responsables del crimen, que se registró cuando la camioneta en la que se desplazaban fue atacada a tiros en una carretera del departamento de Arauca.

En su diálogo con el medio noticioso, Jairo Castellanos recordó que uno de estos hombres, Leal, “llevaba conmigo ya 10 años. Manrique ya completaba dos”. (Lea también: Los videos y los detalles del asesinato de escoltas de Jairo Castellanos: “Mataron a mis muchachos”)



Eran “un miembro más de la familia”

El senador sostuvo que los dos escoltas “son personas que toda la vida han estado conmigo, que vieron crecer mis hijos, que eran de la total confianza, que ya después de 10 años de trabajar con uno, se convierten en un miembro más de la familia”.



Con la voz quebrada dijo no entender “cómo los masacraron tan vilmente con una sevicia que raya en lo inhumano”.



Además, lamentó la situación que vive ahora la esposa de Manrique, quien “tiene 9 meses de embarazo y el lunes está programado el parto. La esposa de Wilmer tiene 6 meses de embarazo y esto definitivamente termina siendo una tragedia no solamente para mí, sino para sus familias y su entorno”.



“Estamos cada vez más lejos de poder vivir en paz”

En su relato, el senador Castellanos dijo que “a eso las 2:30, 3:30 de la mañana, lo que me cuentan ellos es que salen de Saravena, pasan el pueblo de Fortul y 2 kilómetros adelante los pasan dos carros. Uno atraviesa el carro que conducía Manrique y el otro el de la campaña, que era donde iban Cristian y el ingeniero Jonathan. A ellos automáticamente los postran al piso” y los secuestraron junto a otra persona.

Publicidad

Horas después, el senador Jairo Castellanos informó a través de X "que (los miembros de) nuestro equipo que se encontraban secuestrados -Abel Quintero, Jhonatan Gómez y Cristian Torres- fueron liberados y ya se encuentran libres y en camino a encontrarse con sus familias. Damos gracias a Dios por su regreso con vida".

Sobre el ataque contra Leal y Manrique, el congresista dijo que los supuestos guerrilleros “empiezan a dispararle a la camioneta con la sevicia que vemos como quedó el estado de la misma. Más de 400 impactos de 20 guerrilleros contra dos muchachos encerrados en un carro”.

Publicidad

“Definitivamente esto es la tragedia de un país que no supera esos ciclos de violencia y que estamos cada vez más lejos de que podamos, en los territorios y en las regiones de estos de este país, vivir en paz”, consideró. (Lea también: Presidente Petro y mindefensa se pronuncian tras atentado a equipo de senador Jairo Castellanos)

NOTICIAS CARACOL