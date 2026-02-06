Así se mueve el ajedrez político de la izquierda a horas de cerrarse plazo para definir consultas

El Consejo Nacional Electoral (CNE), en medio de fuertes cuestionamientos, ha tomado decisiones que han definido el futuro de algunas candidaturas y han afectado principalmente a la izquierda, tras negarle a Iván Cepeda participar en la consulta del Frente por la Vida y, por el contrario, darle el aval a Daniel Quintero.

En medio de esta polémica, Juan Fernando Cristo ya anunció que no participará de esta consulta e irá a primera vuelta, así como el senador Cepeda. (Lea también: Cepeda denunciará a magistrado y conjuez del CNE que votaron contra su participación en consulta)

En contraparte, Quintero reveló en Noticias Caracol que sí piensa inscribirse en el Frente por la Vida, para lo que tiene plazo hasta este 6 de febrero, último día para que los candidatos puedan adherirse a alguna de las consultas registradas para el 8 de marzo. Además de la de la izquierda está la de centro, Consulta de las Soluciones, y la de derecha, Gran Consulta por Colombia.



“Absurda decisión del CNE. Que Cepeda no pueda ir a consulta y Quintero sí es incomprensible. ¡Participaron en la misma consulta! Tendrían que poder participar ambos o ninguno. Incomprensible decisión”, comentó la senadora Angélica Lozano.



“Se desordenó lo que ya estaba ordenado”

Para el analista político Pedro Viveros, “ya hay una persona que representa a esa consulta”, refiriéndose a Iván Cepeda, que ganó en la consulta interpartidista realizada en octubre.



Ahora, con su salida del Frente por la Vida, expresó que “se desordenó lo que estaba ordenado”. Y es que Roy Barreras insiste en que esa consulta se mantenga. Pero a pocas horas “de legalizar las consultas, los que estaban despelotados terminaron ordenados, que son los de la derecha y la centroderecha, y los que hablábamos que estaban ordenados terminaron desordenados”.

“Esto me lleva a la siguiente reflexión: o no hay unas reglas claras al interior de ese sector político o alguien está viendo que un candidato no puede alcanzar la presidencia en el 2026 del sector político y está tratando de añadirle unas cosas que un candidato que estuvo en esa coalición, como fue Roy Barreras, cree que puede añadirle a ese grupo político. Porque lo que uno no puede desconocer es una cosa, Iván Cepeda ganó la consulta, es una persona que tiene el voto duro de la izquierda y del petrismo y la parte ideológica de ese sector. Y Roy Barreras, al contrario, ha gravitado en todo el círculo político de Colombia y lo que tiene son ideas más de mecánica política o clientelar. Entonces tiene dos opciones: uno que es el de la ideología y el que representa el pensamiento doctrinario de la izquierda petrista en Colombia y otro que es la praxis en materia política o clientelar, que es Roy Barreras”, aseveró.

En medio de este conflicto político, Viveros recuerda que “hay un jefe natural de la izquierda que es el presidente Petro y hay un jefe político que es Iván Cepeda, que fue por el que votaron en una consulta muy importante. De repente apareció Roy Barreras que ha estado en toda la esfera política en Colombia -estuvo con Uribe, estuvo con Juan Manuel Santos, fue Vargallerista, fue petrista y ahora entró a dividir el petrismo. Entonces, lo que tienen que decirnos a los colombianos es cuál es ese amasijo que hay en la izquierda".

Por su parte, Barreras ha insistido en que se mantenga la consulta, con nuevos candidatos, con el fin de “derrotar a la consulta uribista y elegir nuestros senadores y llegaremos juntos a la primera vuelta”.

Camilo Romero, quien aún no ha definido si sigue en la consulta, ha dicho que el exsenador está aprovechando “oportunismos” y quiere “imponerse sobre el candidato Iván Cepeda”, por lo que ha planteado que Barreras no pueda participar en el Frente por la Vida. (Lea también: El cruce entre Roy Barreras y Camilo Romero tras decisión de CNE sobre Cepeda en consulta)

“Roy Barreras quiere jugar el rol de Benedetti en la campaña pasada”

Entretanto, el analista Juan Carlos Flores considera que “de estas consultas hay una fuerza que es real y esa fuerza es la de los votos que Uribe moviliza a favor de Paloma Valencia para posicionarla a ella o con el candidato de la derecha más opcionado para pasarla de primera a segunda vuelta”.

“El resto son candidatos Lázaro, esperan resucitar en las siguientes elecciones para la Alcaldía de Bogotá, para la gobernación de no sé dónde, para ser ministro, embajador de algún país”, añadió, asegurando que “no tienen hoy el más mínimo de los chances”, afirmó.

Agregó que Barreras “quiere jugar el rol de Benedetti en la campaña pasada, ser el que lleve a la casta política a la segunda vuelta de Cepeda y seguramente sí ha sido conversado por todo lo alto”.

Insistió en que el que tiene “realmente votos para esta consulta es el uribismo”, es decir, la Gran Consulta por Colombia.

