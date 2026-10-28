Resultados del Dorado Tarde de hoy, miércoles 28 de octubre de 2026: número ganador

Este miércoles, el sorteo del Dorado Tarde se alista para mover sus balotas bajo la constante supervisión institucional de la Lotería de Bogotá y la Secretaría de Gobierno, garantizando transparencia en cada jugada mientras genera aportes fundamentales para la salud pública en Colombia.



HISTORIA Y PROPÓSITO SOCIAL DE "EL DORADO"

Inspirado en la mítica leyenda muisca de El Dorado, arraigada en la Sabana de Bogotá y sus alrededores, este sorteo diario es un referente de la cultura de juegos de suerte y azar en la región. Administrado con rigor técnico por la Lotería de Bogotá, el Dorado Tarde destina por ley una fracción directa de cada tiquete vendido para financiar insumos, infraestructura y atención en la red hospitalaria pública.



ESQUEMA DE PREMIOS Y FORMA DE JUEGO

Bajo la figura de apuesta permanente (chance), cada jugador selecciona un número de cuatro cifras (comprendido entre el 0000 y el 9999) y asigna libremente el monto que desea arriesgar. Las apuestas están disponibles a partir de $500 o $1.000 pesos (monto neto al que se le suma el 19% del IVA) en la red autorizada Paga Todo y en sus canales digitales.

El plan de retribución sobre el valor neto jugado funciona según los siguientes multiplicadores:



4 Cifras Directo 4.500 veces lo apostado 3 Cifras Directo 400 veces lo apostado 2 Cifras Pata 50 veces lo apostado 1 Cifra Uña 5 veces lo apostado

(Nota: En la modalidad de chance combinado, el apostador gana si sus cifras coinciden en cualquier orden, ajustándose la tabla de desembolso proporcionalmente).



RECUADRO DE RESULTADOS OFICIALES

Consulte a continuación el reporte correspondiente al sorteo de las 3:25 p. m. de hoy, miércoles 28 de octubre:



Número ganador Quinta balota

(Transmisión en vivo: Los espacios entre serán completados de manera inmediata tan pronto concluya el sorteo y las autoridades emitan el acta de certificación correspondiente).



PASO A PASO LEGAL PARA REDIMIR SU TIQUETE

Si la fortuna está de su lado en la jornada de hoy, recuerde cumplir con el protocolo reglamentario para efectuar el cobro de su dinero:

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Protección del documento: El comprobante impreso es un título valor al portador. Manténgalo limpio, sin tachaduras, enmiendas ni roturas. Validación de identidad: Presente su cédula de ciudadanía original al momento de realizar la solicitud. Puntos de pago e impuestos: Los valores menores se reclaman en cualquier agencia de la red comercial autorizada.

Si la ganancia supera las 48 UVT (alrededor de $2.259.000 pesos), el cobro se tramita en la sede administrativa y estará sujeto a una retención del 20% por impuesto a las Ganancias Ocasionales. Vencimiento de términos: Según lo estipulado en la Ley 1393, cuenta con un plazo máximo de un año calendario contado a partir de la fecha del sorteo para hacer efectivo el cobro.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.