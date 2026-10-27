Lo que les dijo De la Espriella al hijo e hijastro de Iván René Valenciano durante su captura

En Medellín se desplegó un operativo entre el 26 y el 27 de octubre en el que se ejecutaron más de 100 capturas en el área metropolitana del Valle de Aburrá. La Policía Metropolitana y el Gaula Militar hicieron parte de las diligencias, que fueron presenciadas por el presidente Abelardo de la Espriella, el gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde Federico Gutiérrez. En el marco de la política de seguridad del Gobierno nacional participaron uniformados de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Entre las 149 capturas, dos nombres cobraron relevancia.



Jacobo de Jesús Valenciano Yepes y Eddy Santiago Cuadros Yepes son hijo e hijastro del exfutbolista Iván René Valenciano, una figura del balompié colombiano. Los dos fueron capturados y puestos a disposición de las autoridades competentes para su debido proceso judicial. Ambos aparecieron en un video en el que De la Espriella les dirigió unas palabras.

“Este es ‘Risas’ y este es ‘Valenciano’”, preguntó el mandatario a un uniformado, quien le confirmó a De la Espriella los alias que tendrían los dos capturados. (Lea también: ¿Qué delitos habrían cometido el hijo e hijastro del exfutbolista Iván René Valenciano en Medellín?)

Y es que ambos son señalados de pertenecer a una banda delincuencial denominada La Roja, que funcionaría especialmente en la comuna 8 de Medellín y es señalada de cometer hurtos a automotores, personas y establecimientos comerciales. En el caso particular del hijo del deportista, Jacobo de Jesús Valenciano, de 20 años y conocido como “Valenciano”, ya había sido capturado una vez, cuando presuntamente cometió un robo en una panadería en 2024 y sustrajo elementos cuya suma ascendía a 12 millones de pesos. Aunque el hombre escapó de la escena en moto, las autoridades dieron con él y hallaron un arma de fuego que habría utilizado para intimidar a las víctimas y para la cual no tenía permiso de uso.

“Ese miedo que ustedes sienten hoy es el mismo miedo que sienten sus víctimas. 13 años robando, azotando a la gente. Se les acabó la fiesta”, dijo el presidente.

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En total, el megaoperativo de Medellín habría dejado 149 capturas, cuatro aprehensiones y una persona abatida durante el desarrollo de las intervenciones de lo que se denominó la Operación Cerco Épico. Como parte de la estrategia dirigida a debilitar las capacidades operativas y las fuentes de financiación de las organizaciones criminales, fueron incautados 717 millones de pesos, 695 gramos de oro, 12 armas de fuego, cinco armas traumáticas, 65 teléfonos celulares y siete radios de comunicación. Estos elementos serán sometidos a los análisis correspondientes para determinar su posible relación con las investigaciones adelantadas.

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