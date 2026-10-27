Video de hombre que habría puesto explosivos para atentado en Cúcuta: al parecer, estaba disfrazado

En la madrugada de este martes, las autoridades reportaron una explosión cerca al Puente Internacional Simón Bolívar, en Cúcuta. Noticias Caracol conoció el video del momento en el que un hombre, que al parecer se disfrazó de habitante de calle, llegó con un costal en el que habrían estado los explosivos, cuya detonación dejó cuatro policías heridos.

#LoÚltimo l Noticias Caracol conoció en exclusiva el video donde se ve el momento exacto en el que hombre habría instalado el explosivo cerca al Puente Internacional Francisco de Paula Santander, en Cúcuta.



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