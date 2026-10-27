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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Video de hombre que habría puesto explosivos para atentado en Cúcuta: al parecer, estaba disfrazado

Video de hombre que habría puesto explosivos para atentado en Cúcuta: al parecer, estaba disfrazado

La persona grabada se habría personificado de habitante de calle para pasar desapercibido y luego dejó un costal en el lugar, justo cerca al Puente Internacional Simón Bolívar.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 27 de oct, 2026
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Video de hombre que habría puesto explosivos para atentado en Cúcuta: se habría disfrazado
El atentado dejó 4 policías heridos -
Noticias Caracol

En la madrugada de este martes, las autoridades reportaron una explosión cerca al Puente Internacional Simón Bolívar, en Cúcuta. Noticias Caracol conoció el video del momento en el que un hombre, que al parecer se disfrazó de habitante de calle, llegó con un costal en el que habrían estado los explosivos, cuya detonación dejó cuatro policías heridos.

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