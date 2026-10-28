Precio del dólar hoy en Colombia: cómo está la TRM este miércoles, 28 de octubre de 2026

El precio del dólar en Colombia para este miércoles 28 de octubre de 2026 abrió con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.148,02, de acuerdo con la certificación divulgada por la Superintendencia Financiera de Colombia, entidad que calcula diariamente este indicador con base en la metodología establecida por el Banco de la República. La nueva cotización representa una reducción frente a la TRM vigente del día anterior. Para el martes 27 de octubre, la tasa oficial se ubicó en $3.157,94 por dólar, por lo que la divisa registró una disminución de $9,92 entre una jornada y otra. Esto equivale a una variación diaria de-0,31 %.

El comportamiento del dólar durante octubre ha estado marcado por una tendencia a la baja. Las cifras recopiladas a partir de la TRM muestran que la divisa ha perdido valor frente al peso colombiano a lo largo del mes. Para el 28 de octubre, el balance mensual señala una caída acumulada cercana a $193,21, equivalente a una variación de-5,78 % durante octubre. Los registros recientes muestran que la moneda estadounidense cotizaba en niveles superiores a los observados actualmente. Por ejemplo, entre mediados y finales de octubre la TRM se ubicó en distintos momentos por encima de los $3.180 y $3.190, mientras que ahora permanece cerca de los $3.148.

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Además, los datos históricos publicados por la Superintendencia Financiera de Colombia evidencian que el promedio mensual de octubre de 2025 fue de $3.860,12, una cifra superior a los niveles observados actualmente en el mercado cambiario colombiano.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad Compra (COP) Venta (COP) Diferencia

Bogotá $3.122 $3.211 $89 Cali $3.100 $3.265 $165 Cúcuta $3.150 $3.190 $40 Medellín $3.051 $3.165 $114 Pereira $3.100 $3.190 $90

Las casas de cambio registran variaciones entre ciudades. En Bogotá, el dólar se compra en promedio a $3.122 y se vende a $3.211. En Cali, la tasa de compra es de $3.100 y la de venta de $3.265, mientras que en Cúcuta se ubica en $3.150 para la compra y $3.190 para la venta. Por su parte, Medellín reporta una cotización promedio de $3.051 para la compra y $3.165 para la venta. En Pereira, el dólar se negocia alrededor de $3.100 para la compra y $3.190 para la venta.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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