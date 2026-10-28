Sinuano Día: resultados de este miércoles, 28 de octubre de 2026, números ganadores

Inicia un nuevo sorteo del chance Sinuano Día este miércoles, 28 de octubre de 2026. Este chance es uno de los juegos de apuestas permanentes con mayor tradición en la región Caribe y presencia en distintas zonas del país. Este sorteo se realiza todos los días y se caracteriza por entregar un número ganador de cuatro cifras acompañado de la denominada Quinta. El sorteo de la jornada se celebra habitualmente a las 2:30 de la tarde.



Resultado del Chance Sinuano Día del 28 de octubre de 2026

Número ganador:

La Quinta:

Los jugadores deben comparar el número registrado en su comprobante con la combinación ganadora para establecer si obtuvieron algún premio según la modalidad apostada. El Sinuano es un chance asociado históricamente a la región Caribe colombiana y toma su nombre del río Sinú. Aunque su origen está ligado a Córdoba y otros departamentos de la costa norte, actualmente sus resultados son consultados diariamente por jugadores de diferentes regiones del país.



Cómo funciona el Chance Sinuano Día

La mecánica del juego consiste en seleccionar una combinación de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Posteriormente, el apostador define el valor de su apuesta y la modalidad en la que desea participar. Durante el sorteo se extrae una combinación ganadora de cuatro dígitos y una cifra adicional conocida como La Quinta.

El atractivo principal del juego radica en su plan de premios. Acertar las cuatro cifras exactas en el mismo orden puede pagar hasta 4.500 veces el valor apostado. También existen premios para quienes coinciden con tres cifras, dos cifras o una sola cifra en el orden establecido. Cuando se incluye la Quinta, los premios potenciales pueden aumentar significativamente dependiendo de la modalidad adquirida.

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Durante octubre de 2026, entre los resultados registrados aparecen números como 5388, 0056, 1557, 2586, 5952 y 3159, reflejando la variedad de combinaciones que han salido recientemente en el sorteo.



Datos clave del Chance Sinuano que consultan los jugadores

Las estadísticas históricas muestran que algunas cifras han tenido una mayor presencia en los sorteos recientes. De acuerdo con registros especializados actualizados durante octubre, los dígitos 8, 0 y 6 aparecen entre los más frecuentes en los últimos cien sorteos analizados. Por el contrario, los dígitos 5, 1 y 7 figuran entre los menos recurrentes dentro de ese mismo periodo estadístico. En cuanto a las terminaciones, las combinaciones 92, 11 y 57 se encuentran entre las más repetidas dentro del historial examinado por plataformas especializadas que recopilan los resultados del juego.



El Sinuano mantiene además una particularidad frente a otros chances del país: cuenta con sorteo diurno y nocturno todos los días del año, incluidos domingos y festivos, lo que incrementa la frecuencia de participación de los jugadores. El Sinuano Día se realiza en horas de la tarde, mientras que el Sinuano Noche tiene lugar durante la noche.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL