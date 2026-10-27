¿Qué cayó en la Lotería de la Cruz Roja hoy, 27 de octubre de 2026? Número ganador y serie

La Lotería de la Cruz Roja Colombiana tiene programado un nuevo sorteo para este martes 27 de octubre de 2026. Los jugadores esperan conocer el número ganador del premio mayor y la serie, además de los resultados de los premios secos que se entregan en esta jornada.

De acuerdo con la información consultada, el sorteo de hoy corresponde al número 3177.



¿Qué número cayó en la Lotería de la Cruz Roja el 20 de octubre?

En el sorteo anterior, realizado el martes 20 de octubre de 2026, el número ganador del premio mayor fue el 8572, de la serie 156, correspondiente al sorteo 3176.

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Este resultado corresponde a la semana pasada y no debe confundirse con el sorteo de este martes. Los jugadores deben verificar el número y la serie publicados para la fecha correspondiente antes de revisar sus billetes.



¿Dónde consultar los resultados de la Lotería de la Cruz Roja?

Los resultados se pueden consultar en la página oficial de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, donde se publican los números ganadores y los boletines de cada sorteo.



La entidad programa habitualmente sus sorteos los martes a las 10:55 p. m., con transmisión por Canal Uno y Facebook Live.

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Además del premio mayor, el sorteo incluye premios secos de diferentes cuantías y aproximaciones, de acuerdo con el plan de premios vigente.

La Lotería de la Cruz Roja cuenta con un plan de premios amplio, diseñado para aumentar las opciones de ganar. El principal atractivo es el premio mayor, que alcanza aproximadamente los 7.000 millones de pesos. Además del premio mayor, el sorteo incluye:



1 seco de 200 millones

4 secos de 100 millones

10 secos de 30 millones

15 secos de 20 millones

20 secos de 10 millones

Resultados de la Lotería de la Cruz Roja de hoy, martes 27 de octubre:

Número ganador del premio mayor: 8663

Serie: 218 ¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de la Cruz Roja? Las personas que tengan un billete o una fracción ganadora deben conservar el documento original en buen estado y consultar los requisitos establecidos para el cobro. Para reclamar un premio, se solicita la identificación del ganador y la documentación correspondiente, según la cuantía y la categoría del premio.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó la información.

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